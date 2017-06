Erst die Post, jetzt die UBS

Erst diesen Frühling wurde bekannt, dass die Post ihre Geschäftsstelle in Oberburg Ende Jahr schliessen will. Sogar noch vorher verlässt nun die UBS das Dorf. Anfang November macht die Grossbank ihre Filiale an der Emmentalstrasse dicht. Das wurde diese Woche bekannt.

Wie die Gemeinde auf ihrer Website schreibt, sind die Kunden der UBS per Brief über den Schritt informiert worden. Der Gemeinderat wurde vor einer Woche von der Bank in Kenntnis gesetzt. «Wir sind bestürzt über diesen Entscheid der UBS Switzerland AG und bedauern diesen ausserordentlich», schreibt die Exekutive.

Der Wegzug sei für Oberburg ein schwerer Schlag. Was Gemeinderatspräsidentin Rita Sampogna vor allem be­mängelt: Für immer mehr Dienstleistungen müssen die Oberburger nach Burgdorf fahren. Gleichzeitig ist die Verkehrsbelastung zwischen den beiden Orten hoch.

Deshalb sei es für viele Einwohner und das Gewerbe ärgerlich, wenn sie für Bank- oder Post­geschäfte nach Burgdorf fahren müssten, erklärt Sampogna. Der Gemeinderat werde nun möglichst rasch Alternativen prüfen.

Ein Bancomat bleibt

Laut Nicole Fankhauser, Mediensprecherin der UBS, wird die Bank in Oberburg letztmals am Freitag, 3. November, geöffnet sein. Künftig werde die Kundschaft von der Filiale in Burgdorf betreut. Die UBS überprüfe die Geschäfts­stellen laufend anhand verschiedener Faktoren wie beispiels­weise der geänderten Kunden­bedürfnisse.

In Oberburg habe die Kundenfrequenz in letzter Zeit abgenommen, zudem würden die Bankdienstleistungen vermehrt online in Anspruch genommen, erklärt Fankhauser. Dadurch sei es schwierig geworden, das Per­sonal der Filiale voll auszulasten.

In Oberburg sind drei UBS-Mitarbeiter tätig. Nach der Schliessung der Geschäftsstelle geht ein Mitarbeiter in Pension. «Die anderen beiden werden in Burgdorf weiterbeschäftigt», sagt die Mediensprecherin.

Zwar werden laut UBS die Bancomaten im Gebäude der Filiale an der Emmentalstrasse aufgehoben, hingegen bleibe der Geldautomat an der Bahnhofstrasse 1 erhalten. Dieser sei gut frequentiert, so Fankhauser. (tg)