Er will das Erbe bewahren

Lokomotivführer wollte Christoph Bürgi als Kind ebenso wenig werden wie Pilot, Polizist oder Astronaut. Er hatte wenig konkrete Vorstellungen, was er einmal lernen oder studieren könnte. «Auch der Beruf meiner Eltern war für mich nicht fassbar: Sie gingen ins Büro oder an das Gericht», erinnert sich der heute ­43-Jährige.

Dass er dereinst in die Fussstapfen seiner Eltern, die beide Anwälte waren, treten würde, stand für ihn nicht so schnell fest: «Ich traf meine Studienwahl nach dem Ausschlussprinzip. Medizin kam für mich so wenig infrage wie Sprachwissenschaften. Möglich waren Architektur, Ingenieurwesen, Geschichte und Jurisprudenz.»

Letztlich entschied er sich für die Juristerei, weil ihm diese ein breites Berufsspektrum öffnen können würde. Längst ist Christoph Bürgi mit Leib und Seele Anwalt und Notar.

Der Arbeitsort des verheirateten Vaters einer 10-jährigen Tochter und eines 8-jährigen Sohnes ist zum einen Kirchberg, zum anderen die Schmiedengasse in der Burgdorfer Oberstadt. Unweit davon führt die Burger­gemeinde ihre kleine Verwaltung. Dort wird Christoph Bürgi als eben gewählter neuer Präsident künftig häufiger anzutreffen sein.

Zusammen mit dem Vizepräsidenten und den Verwaltungspersonen wird wöchentlich eine Sitzung abgehalten. Warum wollte er, der in Burgdorf aufgewachsen ist und hier die Volksschule und das Gymnasium besucht hat, Präsident der Burgergemeinde werden?

«Weil ich überzeugt bin, dass die Burger­gemeinde eine tolle Institution ist und ich dazu beitragen kann, dass dies so bleibt», antwortet der in gutes Tuch Gekleidete, ohne überlegen zu müssen. Er habe Freude, Burger sein zu dürfen: «Wir gehen mit unseren Ressourcen Geld, Land und Wald haushälterisch um, handeln nach­haltig und langfristig und tun auf vielen Ebenen Gutes.»

Tannenbaum und Apéro riche

Ungebrochen ist für etliche in Burgdorf Lebende der Wunsch, Mitglied der Burgergemeinde zu werden. Auch am Mittwochabend wurden wieder fünf Per­sonen ins Burgerrecht aufgenommen. Burger kann werden, wer sich bewirbt, mindestens sechs Jahre in Burgdorf wohnt oder eng mit der Zähringerstadt verbunden ist.

Ehegatten von Burgerinnen und deren Kinder müssen keine Aufnahmegebühr bezahlen, alle anderen haben 2000 Franken zu entrichten. Dieser Betrag sei in dieser Höhe gewählt worden, erklärt Bürgi, «damit die Gesuchsteller einen bewussten Entscheid treffen müssen. Denn mit 2000 Franken könnte man auch gut etwas an­deres machen, als quasi einen ­A-fonds-perdu-Beitrag zu leisten.»

Einen grossen finanziellen Nutzen gibt es tatsächlich nicht: ein Tannenbäumchen an Weihnachten und zweimal ein Apéro riche an der Versammlung der Burgergemeinde. Zu einer kostenlosen Mitgliedschaft kommen in diesem Jahr Elisabeth Zäch und ihr Gatte Daniel Schmidt. Hierfür habe es gute Gründe gegeben: «Der Burgerrat ist überzeugt, dass sich Elisabeth Zäch als Stadtpräsidentin während acht Jahren engagiert und ihre Arbeit sehr gut gemacht hat.»

Burger springen in Bresche

Tatsächlich ist die Zusammenarbeit von Einwohner- und Burgergemeinde in der Stadt Burgdorf von zentraler Bedeutung. Von aussen betrachtet, ist die Burgergemeinde ein Konstrukt, das Auszeichnungen und Preise vergibt und der Stadt finanziell unter die Arme greift, wenn dieser eine Aufgabe oder ein Projekt kaum selbst finanzierbar scheint.

In besonderem Masse ist dies bei der anstehenden 13,4 Millionen Franken teuren Sanierung des Casino-Theaters der Fall: Hier beteiligt sich die Burgergemeinde mit 4,5 Millionen Franken an den Kosten, der Kanton Bern steuert 3,4 Millionen bei. «Es stimmt zwar, dass wir finanziell auf gesunden Beinen stehen und jedes Jahr etwa eine Million Franken Gewinn machen.

Aber auch wir müssen Grenzen setzen. Solch grosse Finanzspritzen wie beim Casino-Theater können wir nicht immer geben», gibt der neue Burgerratspräsident zu bedenken. So wird etwa die Stadtbibliothek überwiegend von den Burgern getragen.

Kaum bekannt ist, dass die Burgergemeinde ein eigenes Fürsorge- und Vormundschaftswesen für die im Kanton Bern wohnhaften Burgerinnen und Burger führt. Dazu sagt Christoph Bürgi: «Wird zum Beispiel einer unserer Burger in Meiringen sozialhilfeabhängig, dann übernehmen wir die Kosten vollumfänglich.»

So uneigennützig ist das finanzielle Engagement aber nicht immer: «Damit jugendliche und erwachsene Fussballer profitieren können, haben wir für die Sanierung des Sportplatzes Neumatt eine Million Franken gesprochen. Im Gegenzug kann dafür das frei werdende Trainingsfeld von der Burgergemeinde als Bauland genutzt werden.»

Baurecht als sicherer Wert

Eine Million Franken Gewinn macht die Burgergemeinde Burgdorf Jahr für Jahr. Wie kann dies in dieser Regelmässigkeit gelingen? «Unsere Nettoeinnahmen resultieren im Wesentlichen aus den Baurechtszinsen auf dem Burgerland», antwortet Bürgi. Obwohl die Zinsen auf dem bewusst tief angesetzten Landpreis unlängst auf 2,5 Prozent gesenkt worden seien, «ist dies für uns noch ein guter Zins».

Dafür hätten die Baurechtnehmer die Gewissheit, dass die Zinsen nicht grossen Schwankungen unterworfen seien. «Natürlich könnten wir die Zinsen maximieren», sagt Bürgi, «doch würde dies dem Selbstverständnis der Burgergemeinde widersprechen».

Alles machen die Burger aber nicht zu Gold. Der Wald verursacht jährlich Nettokosten von 100 000 Franken. Zudem sind historische Liegenschaften wie etwa der Landgasthof Sommerhaus keine Cashcows – «das müssen sie aber auch nicht sein», sinniert Bürgi.

«Kein Sesselkleber»

Was wird sich in der Burgergemeinde Burgdorf unter dem ­neuen Präsidium von Christoph Bürgi ändern? «Die Burgergemeinde muss nicht umgekrempelt werden, weil sie von meinen Vorgängern seit vielen Jahren auf einem erfolgreichen Kurs gehalten wurde.» Um die Kontinuität in der Führung zu wahren, könnte er sich eine Dekade als Präsident vorstellen, «aber ganz sicher werde ich kein Sesselkleber sein».

Zu guter Letzt eine politische Frage: Mit welcher Person, die für das Burgdorfer Stadtpräsidium kandidiert, würde Burgerpräsident Bürgi am liebsten zusammenarbeiten? «Natürlich habe ich eine politische Meinung, doch habe ich alle Anfragen, ob ich in ein Unterstützungskomitee komme würde, abgelehnt.»

Die Burgergemeinde habe auch keine Stapi-Kandidatur finanziell un­terstützt. «Und von uns wird man nach der Wahl am Sonntagabend auch keine Beifallskundgebung vernehmen», unterstreicht der eben gewählte Burgdorfer Burgerratspräsident. (Berner Zeitung)