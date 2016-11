Eine ganze Primarschule hat das Tanzvirus

Der Singsaal der Primarschule Kirchberg ist an diesem Vormittag erfüllt von orientalischer Musik. Dazu bewegen sich 23 Schülerinnen und Schüler der dritten und der vierten Klasse.

Atan heisst der Volkstanz aus Afghanistan, den es innerhalb einer knappen Woche zu lernen gilt. So geht es auch den anderen Kindern von der ersten bis zur sechsten Klasse, die in anderen Räumen Volkstänze aus aller Welt lernen.

Wie kam die Schule zum temporären Tanzvirus? Die Idee sei durch eine Lehrerkollegin entstanden, so die Schulleiterin Simona Cattaneo. «Nach der Umstrukturierung der Schule auf dem Platz Kirchberg ist dies das erste grosse Projekt.» Das ­Angebot der Tanzkompanie «D’Schwyz tanzt», die seit Jahren an Schweizer Schulen Halt macht, möchte die Kinder zum Tanzen animieren und ihr Interesse an der eigenen und an fremden Kulturen wecken.

Insgesamt 300 Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse beteiligen sich in Kirchberg am Projekt. Klassendurchmischt lernen sie in kleineren Gruppen, unter der Leitung von jeweils acht Tanzpädagogen, Volkstänze aus 15 Ländern. Wenn sie nicht am Tanzen sind, erledigen die einen die schulinterne Pressearbeit, andere kümmern sich um die Requisiten oder bereiten das Znüni für alle vor.

Das ambitionierte Projekt schlägt mit 21 000 Franken zu Buche und wird durch Berner Kulturgutscheine, Projekttagegelder und durch eine Kollekte an der Schlussveranstaltung in der Grossmatt finanziert.

Spürbare Freude am Tanzen

Inzwischen erklärt die 28-jährige Tanzpädagogin Gianna Grünig den Buben und Mädchen die tänzerischen Abläufe der Choreografie. Motivieren muss sie die Schüler nicht, der Enthusiasmus und die Freude der Kinderschar sind förmlich spürbar.

«Am Anfang müsst ihr ganz bewegungslos dastehen», sagt sie zu den acht Jungs. Währenddessen bewegen sich die Mädchen, ähnlich wie beim Bauchtanz, anmutig, indem sie Körper und Arme schlangenartig bewegen. «Ihr müsst grössere Armbewegungen machen», korrigiert Grünig geduldig und machts vor. Einigen gelingt es bereits gut, für andere wiederum scheint Körpergefühl vorerst noch ein Fremdwort zu sein.

Während die Jungs laut Anweisung immer noch regungslos dastehen, scheinen ein paar von ihnen schier das Atmen zu vergessen. Endlich sind auch sie am Zug. Mit einem Arm müssen sie über Kopf ein tuchähnliches Etwas kreisen lassen und sich dabei noch im Rhythmus der ungewohnten Musik springend um die eigene Achse drehen. Was koordinativ eine kleine Meisterleistung darstellt. Nicht zuletzt darum, weil für die meisten Tanzen wohl doch eher ein Fremdwort sein dürfte. Trotzdem: Ohne Murren werden die einzelnen Choreografiepassagen geübt und schliesslich zusammengesetzt. «Ihr müsst die Musik fühlen», sagt Gianna Grünig.

Das Tanzen unterschätzt

Nach einer Stunde gibt es eine Fragerunde. «Was ist wichtig beim Tanzen?» – «Nicht reden, im Takt sein und sich konzentrieren, den Blick zum Publikum richten und nicht auf die Füsse schauen.» Die Antworten der Schüler kommen wie aus der Pistole geschossen. Und trotz beginnender Müdigkeit wollen die Kinder den afghanischen Atan noch einmal durchtanzen.

Grünig, ausgebildet in zeitgenössischem Tanz, zeigt sich erfreut über das bereits nach kurzer Zeit erreichte Resultat. Am Schluss sind sogar die Jungs begeistert. Die drei Fussball- und Brasilienfans Denis Lehmann, Izmit Mehmeti sowie Tiziano Grattassi bringen es unisono auf den Punkt: «Wir haben das Tanzen völlig unterschätzt.» Dass man dabei noch ins Schwitzen komme, hätten sie nie gedacht.

(Berner Zeitung)