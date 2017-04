Ein neues Rohr und mehr Platz auf dem Gehweg

Am nächsten Dienstag geht es los. Die Wasserversorgungsgenossenschaft Sumiswald (WVGS) beginnt an der Spitalstrasse mit der Verlegung einer neuen Trink- und Löschwasserleitung und der Anpassung der Strassenbereiche. Die Strecke führt vom Dienstleistungszentrum (DLZ) und Alterszentrum Sumiswald AG bis zum Reservoir Kneubühl. Sie beträgt rund 910 Meter.

Ein Teilstück von 280 Metern, beginnend beim Reservoir, wurde bereits 2016 realisiert. Nun ist der Abschnitt von der Einmündung Teussenrain bis Einmündung Archgässli an der Reihe. Der Kredit von 900'000 Franken wurde bereits 2015 an der Generalversammlung genehmigt. Gebaut wird in Etappen, im November sollten die Arbeiten fertig sein.

WVGS-Präsident Urs Schweizer betonte an einem Informationsanlass, dass man betreffend Zeitplan zuversichtlich sei, «aber Korrekturen kann man nie gänzlich ausschliessen».

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig geführt. «Die Zufahrten zu den Liegenschaften sind jedoch gewährleistet», sagte Schweizer. Auch Wasser sollte stets aus den Hähnen fliessen. Lediglich beim Umhängen der Hausanschlüsse von der alten an die neue Leitung oder bei der Ausführung von Leitungs­zusammenschlüssen komme es kurzzeitig zu Unterbrüchen. Betroffen von den Sanierungsarbeiten sind 30 Liegenschaften.

Volk muss noch abstimmen

Die Bauarbeiten der WVGS macht sich die Energie AG Sumiswald zunutze. Das Unternehmen legt auf der ganzen Strecke Leerrohre ein, um später Glasfaserkabel einziehen zu können. Ebenfalls verlegt die private Wasserversorgungsgesellschaft Braunbrunnen neue Rohre.

Die Ressourcen nutzen möchte teilweise auch die Gemeinde Sumiswald. Gemeinde­rätin Barbara Maurer erklärte: «Beim Abschnitt DLZ und Alterszentrum ist geplant, den Oberbau der Strasse zu erneuern.» Zudem solle der Gehweg auf 2 Metern ­verbreitert werden. Ein kleines Stück Trottoir wurde an gleicher Stelle bereits im Rahmen der Umgebungsarbeiten des Alterszentrums vergrössert.

Weiter ist geplant, ab dem DLZ bis in die Teussenhohle den Strassenbelag sowie beim Gehweg teilweise den Randabschluss zu erneuern. Diese Arbeiten plant die Gemeinde jedoch unabhängig von der Wasserversorgung. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von 580'000 Franken. Den Kredit muss das Volk jedoch an der nächsten Gemeindeversammlung im Juni noch gutheissen. (Berner Zeitung)