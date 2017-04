Ein Emmentaler predigt im Engadin

In Zernez steht das Pfarrhaus nicht neben der Kirche. Es ist auch kein so herrschaftliches Patrizierhaus, wie es Patrick Brand bewohnen könnte, wenn er im Kanton Bern ein Pfarramt übernommen hätte. Doch es ist riesig. Für den 27-Jährigen, der hier ganz allein wohnt, eigentlich viel zu gross.

Von den Amtsräumen, die ihm die Kirchgemeinde im Untergeschoss zur Verfügung stellt, nutzt der Pfarrer gerade mal ein Zimmer für die Unterweisung der Schüler. Das Büro hat er in seiner Wohnung darüber eingerichtet. Auch sie ist gross.

So gross, dass sich Patrick Brand im vergangenen halben Jahr in überaus generöser Gastfreundschaft üben konnte. «Ich hatte häufiger Besuch, als ich ­allein war», sagt er. Heimweh musste beim Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Zernez also keines aufkommen, obwohl es den jungen Mann in eine Gegend verschlagen hat, die weit weg liegt von Zollbrück, wo er aufgewachsen ist.

Man könnte es Zufall nennen

Man könne es dem Zufall zuschreiben, dass er Theologie studiert habe, sagt der Emmentaler, während er in seiner Engadiner Wohnung einen Kaffee serviert. «Per Zufall» habe er am Gymnasium Hebräisch gelernt. Dass es sich dabei um eine biblische Sprache handelt, merkte er erst in der ersten Lektion.

Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie, die wie etwa 80 Prozent der Reformierten längst nicht jeden Sonntag in die Kirche geht, habe er sich aber schon früh für «gewisse Fragen» interessiert. Für die Frage etwa, warum die Welt entstanden sei. An der Konfirmation wurde er dazu erkoren, eine kurze Rede zu halten – was ihm gefiel.

Später half er dem Rüderswiler Pfarrer bei der Leitung mehrerer Konflager. Am letzten Tag, als er sich noch für ein Studium anmelden konnte, entschied sich Patrick Brand für die Theologie. «In jenem Moment war auch das eher Zufall», sagt er. «Aber rückblickend kann man darin schon erkennen, dass Gott diesen Weg mit mir vor­hatte.»

Nicht unter 100 Prozent

Jedenfalls genoss Brand das Studium und die endlosen Dispute mit den Kommilitonen. Doch bewusst habe er auch den Kontakt zu den bodenständigen Büezerkollegen weitergepflegt. Mit dem Vikariat in Lützelflüh schloss er sein Studium ab. «Die Berner Kirche hat es verpasst, sinnvolle Stellen zu schaffen», stellt der junge Pfarrer fest. «Vollzeitstellen sind heute rar.»

Etwas unter einer 100-Prozent-Stelle kam für ihn jedoch nicht infrage. Dies ist aber nicht der einzige Grund, warum er nicht im Emmental geblieben ist. Grundsätzlich hätte es ihm schon gefallen, im Kanton Bern ein Landpfarramt zu übernehmen. Aber «die nahe gelegenen Ski­pisten, der Nationalpark, schöne Kirchen, eine tolle Wohnung, eine Sprache, die ich noch nicht beherrsche, und eine Region, die ich liebe.»

All das faszinierte den jungen, lernfreudigen Mann und bewegte ihn dazu, sich im Engadin zu bewerben. Wieder ganz knapp vor Ablauf einer Frist – Patrick Brand sass in Ägypten am Frühstückstisch – schickte er seine Bewerbung nach Zernez. Bald schon sei er zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden.

So kam es, dass der 27-Jährige im Engadin in fünf verschiedenen Kirchen predigt: in Brail, Susch und Lavin, die alle zur fusionierten Kirchgemeinde gehören, sowie in den beiden Kirchen in Zernez. Die Hauptkirche ist für reformierte Verhältnisse gewaltig gross und mit aussergewöhn­lichen Stuckaturen im Stil des Frühbarocks verziert. Vorne im Schiff der Kirche thront zudem eine imposante Orgel. «Es ist die älteste Orgel des Engadins», sagt Patrick Brand.

In der Baselgia Gronda (grosse Kirche) spricht der Emmentaler Pfarrer nur an Silvester, an der Konfirmation und an Beerdigungen. Die meiste Zeit des Jahres steht das gewaltige Gotteshaus aus dem Jahr 1609 leer. Dass es kaum geheizt werden kann – auch nicht, wenn eine Woche lang ein grosses Gebläse läuft –, ist ein Grund. Der andere besteht darin, dass sich die Kirchgänger an einem gewöhnlichen Sonntag in dem übermächtigen Haus verlieren würden.

Deshalb hat die Kirchgemeinde das da­neben stehende vorreformatorische Gebäude 1954 renoviert und wieder als Kirchlein in Betrieb genommen. Hier fühlt sich der junge Pfarrer denn auch wohler – und näher bei den Leuten. Doch Kontakte kann er an Sonntagen kaum pflegen, meist muss er nach dem Gottesdienst sofort los, um in einer der anderen Kirchen zu predigen. An Ostern helfe ihm eine Kollegin, sodass er seine Predigt nur zweimal halten werde. An Silvester habe er sogar vier Gottesdienste gehalten, sagt er.

Bald auf Romanisch

Die Verbindung zu den Mitgliedern der Kirchgemeinde pflegt der Pfarrer eher ausserhalb der Kirchenmauern. «In Zernez ist die Dorfstruktur sehr stark», stellt er fest. Man trage es ihm zu, wenn jemand krank sei oder ein Gespräch wünsche. Und er werde häufig in Familien zum Mittag­essen eingeladen, spiele Unihockey oder setze sich auch mit den Dorfbewohnern an den Stammtisch.

Der Zollbrücker kommt offenbar gut zurecht mit den Engadinern: «Sie sind ähnlich wie die Emmentaler: zuerst abwartend und zurückhaltend, dann aber sehr freundlich.» Der Berner tut sein Möglichstes, den Menschen näherzukommen. Noch predige er auf Hochdeutsch, doch sein Ziel sei es, Ende Jahr die erste romanische Predigt zu halten. Was Mundart bewirkt, merkt er an Abdankungen. Wenn er sie auf Berndeutsch halte, «berührt das die Menschen noch stärker».

Immer wieder Ostern

Und was wird der junge Pfarrer seinen Zuhörern an Ostern sagen? Wie denkt er über die Auferstehung? «Ostern gibt es nicht ohne Karfreitag, wo Gott aus dieser Welt gedrängt wird. An Ostern kommt Christus zurück ins Leben und Gott kehrt zurück in diese Welt», sagt Brand.

In diesem Sinne erfahre er Ostern auch in Seelsorgegesprächen immer wieder: «Immer dann, wenn in noch so schwierigen Biografien irgendwo wieder ein Licht aufgeht.» (Berner Zeitung)