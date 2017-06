Eile mit Weile zum sauberen Auto

Dem einen oder anderen werden sie aufgefallen sein, die Profile neben dem Gasthof Bahnhof in Ramsei. Da scheint nun endlich etwas zu gehen, ist man geneigt zu denken. Und tatsächlich liegt beim Regierungsstatthalteramt Emmental ein entsprechendes Baugesuch vor. Es stammt von Beat Keller, dem das Grundstück seit Anfang 2016 gehört.

Keller hat den Gasthof inklusive sechs Hotelzimmern damals gekauft, nachdem er vier Jahre lang geschlossen gewesen war. Schon beim Kauf liess Keller verlauten, dass er das Restaurant nicht selber betreiben, sondern einen Pächter einsetzen wolle. Diesen hat er mit Erich Ritter gefunden. Seit etwas mehr als einem Jahr führt er die Beiz an der Kantonsstrasse.

«Die Ämter»

Was an die Stelle der Profile gebaut werden soll, hat nichts mit Gastronomie zu tun, sondern mit Autos. Beat Keller ist Inhaber der gleichnamigen Karosseriewerkstatt in Hasle-Rüegsau und betreibt dort auch eine Selbstbedienungswaschanlage. Eine solche will er nun auch in Ramsei aufstellen lassen.

Das ist nicht gerade die Neuigkeit schlechthin. Schon als Keller den Gasthof gekauft hatte, sprach er über diese Pläne. An die stattliche Liegenschaft war da noch ein baufälliges Gebäude angebaut, das früher als Autowerkstatt und Tankstelle genutzt worden war. Dies liess er bereits vor einem Jahr abreissen, um für die Waschboxen Platz zu machen.

Dass in der Sache dann lange nichts ging, erklärt Beat Keller mit zwei Wörtern: «die Ämter». Er habe damals geglaubt, dass er mit dem Bau gleich loslegen könne. Nur war dem eben nicht so. Denn wenige Meter hinter dem Gasthof führt ein Bächlein durch, das in die Grüne mündet. Ein erstes Baugesuch musste Keller nochmals anpassen, weil die Abstände zum Gewässer eingehalten werden mussten. Schon dieses Gesuch sei aber erst einmal ein halbes Jahr beim zuständigen Amt gelegen, sagt Keller leicht ungeduldig.

Die Öffnungszeiten

Obwohl die Profile stehen, ist Keller nicht so richtig davon überzeugt, dass es jetzt wirklich vorwärtsgeht. Er sieht noch andere Hürden auf sich zukommen. Nämlich die Öffnungszeiten. Denn seine Waschanlage müsse abends bis 21 Uhr geöffnet sein können und unbedingt auch am Wochenende, Samstag und Sonntag, wie Keller betont. «Die Leute waschen ihre Autos in ihrer Freizeit. Wenn ich die Öffnungszeiten nicht bewilligt bekomme, kann ich es gleich sein lassen.»

Die Zukunft wird es zeigen. Noch ist das Baugesuch nicht offiziell publiziert. Auch weiterhin gilt: abwarten. (mbu)