EDU und SVP triumphieren

Die Ausgangslage vor den Gemeindeurnenwahlen in Sumiswald präsentierte sich aus verschiedenen Gründen spannend: Ab der kommenden Legislatur umfasst der Gemeinderat nicht mehr neun, sondern nur noch sieben Sitze. Zudem sind nur drei Bisherige zur Wiederwahl angetreten.

Für Diskussionen hatte auch der Versuch einer eigens ­gegründeten IG gesorgt, den langjährigen EDU-Ortsparteipräsidenten Fritz Kohler als parteilos anerkennen zu lassen. Das Vorhaben scheiterte, der Gemeinderat entschied, Kohler trotz seines Parteiaustrittes als EDU-Vertreter zu betrachten. Dadurch wurde die Wiederwahl von EDU-Gemeinderätin Barbara Maurer zu einem unwahrscheinlichen Szenario. So zumindest die verbreitete Annahme.

Nun aber ist alles anders gekommen: Barbara Maurer hat den Coup, die Wiederwahl, geschafft. Eine sichtlich erleichterte Maurer sagte gestern nach der Verkündigung der Wahlergebnisse auf der Sumiswalder Gemeindeverwaltung, dass sie im Gegensatz zu den anderen nur «zu 50 Prozent überrascht» sei. «Ich habe wohl gute Arbeit geleistet in den letzten vier Jahren», fügte sie an.

EVP hat wohl Maurer gerettet

Von grosser Bedeutung für die EDU war die Listenverbindung mit der EVP. Davon ist man jedenfalls bei der EVP überzeugt. «Ohne uns hätte Maurer den Sitz wahrscheinlich nicht geholt», ist Wahlkampfleiter Lukas Zimmermann überzeugt. Seine Partei ­jedoch, die heuer erstmals in ­Sumiswald zu den Wahlen angetreten ist, hat den Einzug in die Exekutive deutlich verpasst. «Wir sind unter dem Strich trotzdem zufrieden.»

Gut abgeschnitten hat auch die SVP, die derzeit vier Sitze im Rat hat, aber nur einen Bisherigen ins Rennen hat schicken können. Die Partei verzeichnet mit 38 Prozent klar den höchsten Wähleranteil und hat sich drei Sitze gesichert. «Es ist ein gutes Resultat», resümierte Ortsparteipräsident Niklaus Schütz. Schlecht finde er hingegen die tiefe Stimmbetei­ligung.

Die SP ist zurück

Die Rückkehr in die Exekutive geschafft hat die SP: Sie hat einen Sitz erobert. Die Partei war 2012 nicht zu den Wahlen angetreten. Man habe natürlich schon mit einem Sitzgewinn gerechnet, «aber durch die Ratsverkleine­rung ist die Situation schwierig geworden», erklärt Anna Käser, Vorsitzende der Ortsgruppe Sumiswald Wasen. Für den Erfolg hätten sie hart gearbeitet. «Wir waren im Dorf präsent und haben im Gegensatz zu anderen echten Wahlkampf betrieben.»

Zu den Verlierern der gestrigen Ausmarchung gehört die FDP: Sie konnte den Sitz von Gemeinderat Christoph Ritter nicht halten. Für ihn ist dieser Ausgang ­besonders bitter, erzielte er doch mit 549 Stimmen das fünftbeste Resultat aller Kandidatinnen und Kandidaten. «Wir hatten befürchtet, dass es am Ende so rauskommt», erklärte ein gefasst wirkender Ortsgruppenleiter Björn Engler. Man werde in vier Jahren versuchen, wieder in den Gemeinderat zu kommen, so Engler weiter.

Freie Wähler lassen Federn

Konnte die FDP ihren Wähleranteil wenigstens noch halten, sackten die anderen Verlierer des gestrigen Tages – die Freien Wähler – auch in dieser Beziehung ­regelrecht ab. Sie müssen einen Einbruch von 34 auf knapp 16 Prozent beim Wähleranteil hinnehmen. Die Partei litt darunter, dass sie ohne Bisherige antreten musste. Hatte sie 2012 zwei Gemeinderatssitze und das Präsidium, muss sie sich nun mit nur einem Sitz begnügen.

Präsident Jürg Kofler zeigte sich aber kurz nach der Bekanntgabe der Resultate nicht geknickt: «Es kam so raus, wie wir es erwartet haben.» Er sei froh, dass mit Rolf Ryser ein guter Kandidat für das Finanzressort die Wahl geschafft habe. Und man müsse auch sehen, dass die Freien Wähler vor vier Jahren von der Absenz der SP profitiert hätten.

Resultate Gemeinderat: SVP, gewählt: Simon Bärtschi (1082 Stimmen, bisher), Christine Beer (702), Fritz Lehmann (599). Nicht gewählt: Hans Peter Bongni (406). EDU, gewählt: Barbara Maurer (525, bisher). Nicht gewählt: Patrick Wittwer (228), Daniel Aebi (223), Daniel Berger (203), Beat Müller (149). FW, gewählt: Rolf Ryser (577). Nicht gewählt: Theresa Anthoneypillai (480), Andrea Bielser Bernhard (169). SP, ­gewählt: Karin Bryner (439). Nicht gewählt: Christian Jakob (265), Sebastian Aeberhardt (213), Ursula Meier (179), Marianne Tonnesen (152). FDP, nicht gewählt: Christoph ­Ritter (549, bisher). EVP, nicht gewählt: Lukas Zimmermann (131), Judith Wenger (85), ­Samuel Reich (62). (Berner Zeitung)