Drei Autos ineinander gefahren

Am Samstagvormittag, um zirka 11.30 Uhr, kam es in Trubschachen zu einer Auffahrkollision, in die drei Autos verwickelt waren. Dies teilte die Kantonspolizei Bern mit.

Mehrere Autos seien von Trubschachen herkommend in Richtung Langnau unterwegs gewesen, als sie vor einem für den Güterumschlag abgestellten Lastwagen abbremsen mussten. In der Folge kam es zu einer Auffahrkollision von drei Fahrzeugen.

Drei Erwachsene sowie ein Kleinkind wurden von zwei Ambulanzen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Zwei weitere Erwachsene begaben sich selbstständig in ärztliche Kontrolle.

Für die Dauer der Arbeiten vor Ort wurde der Verkehr von Privatpersonen wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeregelt. (ngg/pkb)