Die Wahl stellt den Alltag auf den Kopf

Gewusst, dass sie ihren Chef an die Stadt Burgdorf verlieren könnten, haben es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reseachem GmbH seit einem Jahr, doch seit letztem Sonntagnachmittag wissen sie, dass es ab 1. Januar 2017 so sein wird.

«Ich geriet in eine Art Interessenkonflikt: Zum einen wünschte ich es Stefan, dass er Stadtpräsident wird, zum anderen ist es ein Verlust für unsere Firma», sagt ein Mitarbeiter während der morgendlichen Kaffeepause. Und ein anderer meint: «Ich war sehr gespannt, ob Stefan das Rennen macht. Deshalb habe ich den BZ-Online­ticker verfolgt, bis die erlösende Nachricht kam.»

Mitten in der Runde sitzt der frisch gewählte Stadtpräsident, der sich das Erlebte seiner Arbeitskollegen mit Interesse anhört. Stefan Berger zeigt zwar seine Freude, als eine Mitarbeiterin meint, «ich bin schon etwas stolz, dass unser Chef gewonnen hat», doch ist es ihm fast ein wenig peinlich, dass er ob des vielen Lobes so im Mittelpunkt steht.

Ungeachtet dessen tut ein Mitarbeiter der von Berger gegründeten Reseachem GmbH kund, was alle in dieser Runde denken: «Wir gönnen Stefan den Erfolg von Herzen.»

Der erste Gratulant

Der Erste, der ihm zur Wahl gratuliert habe, sei Francesco Rappa gewesen, sein stärkster Konkurrent ums Stadtpräsidium. Nur Sekunden nachdem der Präsident des Wahlausschusses, Urs Lüthi, den drei Kandidierenden Cornelia Weber, Stefan Berger und Francesco Rappa die Resultate verkündet hatte, «drückte mir Franco die Hand», erinnert sich Berger an die Vorinformation im Kirchbühl.

«Weil wir das Wahlresultat bis zur offiziellen Verkündigung im Stadthaus nicht verraten durften, mussten wir alle ein Pokerface aufsetzen», erklärt der 46-jährige Sozialdemokrat. Bis Lüthi das Geheimnis gelüftet habe, sei er sehr angespannt gewesen. «So klar, wie das Resultat letztlich ausfiel, war es für mich nie», sagt Berger.

Erst im Stadthaus, «als das ganze ‹Rösslispiel› begann und mir viele gratulierten, mir die Hand drückten, mich umarmten und Blumen überreichten», habe er sich ganz entspannen und den Gefühlen freien Lauf lassen können, erinnert sich der mit 2660 Stimmen zum neuen Burgdorfer Stadtpräsidenten Gewählte.

FDP und SP am Mittagstisch

An Business as usual ist an diesem Morgen nicht zu denken. Fast pausenlos klingelt das Telefon – einmal ist es geschäftlich, ein andermal nimmt er lachend eine Gratulation entgegen. «Ich habe seit Sonntagnachmittag unzählige Telefone, E-Mails, SMS und Whatsapp-Nachrichten erhalten, die ich nach Möglichkeit alle beantworten möchte», erklärt Stefan Berger.

Nur leider ist die Möglichkeit etwas begrenzt. Denn es gibt noch viel zu tun, bis er Ende Dezember die Verantwortung für seine vor 20 Jahren gegründete Firma an Mitarbeiter abtreten wird. «Die Firma ist in guten Händen», ist der Chemiker überzeugt, der nur noch eine Beteiligung am Unternehmen behalten wird.

Das Mittagessen in der Mensa der Berner Fachhochschule kann Stefan Berger nicht mehr so ungestört einnehmen wie in den letzten Jahren üblich. Immer und immer wieder darf er Gratulationen entgegennehmen. Selbst ein deutscher Dozent will vom ehemaligen Studenten dieser Schule wissen, ob er jetzt den Schritt in die Berufspolitik wirklich wagen wolle.

Und dann lässt sich am Mittagstisch des designierten sozialdemokratischen Stadtpräsidenten gar ein Freisinniger nieder. Thomas Grimm, wiedergewählter Stadtrat, ist zwar mit dem Abschneiden seiner Partei im Gemeinderat nicht zufrieden, denn zum ersten Mal überhaupt gehört die FDP nicht mehr der Exekutive an. Gefreut habe ihn jedoch, dass Stefan Berger zum neuen Stadtoberhaupt gewählt worden sei. (Berner Zeitung)