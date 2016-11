Die Wahl im BZ-Ticker

Zuletzt war die Ausgangslage vor acht Jahren so interessant wie heuer: 2008 kam es zu einer Kampfwahl um das Stadtpräsidium. Elisabeth Zäch (SP) schlug damals Francesco Rappa (BDP) deutlich. Morgen Sonntag ist Rappa erneut Stapi-Kandidat. Er bekommt es mit Stefan Berger (SP) und Cornelia Weber (parteilos) zu tun.Die Berner Zeitung bietet am Sonntag ab 13.30 Uhr bis spätabends in einem Liveticker einen umfassenden Wahlservice. Ergebnisse, Analysen, Reaktionen, ­Videos und Fotos – bei uns verpassen Sie nichts.

Höhere Stimmbeteiligung

Es ist damit zu rechnen, dass das Interesse grösser ist als 2012. Bis gestern haben etwa 37 Prozent der knapp 11'500 Stimmberechtigten ihr Wahlcouvert eingeschickt. Darin nicht eingerechnet sind die Couverts, die noch unterwegs sind, und natürlich die Wahlzettel derjenigen, die heute oder morgen direkt an der Urne abstimmen. Die Stimmbeteiligung ist also jetzt schon leicht höher als vor vier Jahren. Damals machten nur 36,5 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 2008 waren es 49,4 Prozent.

Die Urnen sind wie folgt geöffnet: Kirchbühl, Samstag/Sonntag, 10 bis 12 Uhr; Gotthelfschulhaus, Sonntag 10 bis 12 Uhr. (phm)