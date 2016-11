Die Vollzugsanstalt im Adventskleid

Es war sicher nicht dem Schnäppchen­jäger-Black-Friday geschuldet, dass bereits kurz nach der Eröffnung des traditionellen Schlossmärits in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Hindelbank zwischen den Ständen kaum mehr ein Durchkommen war. Vielmehr dürfte sich inzwischen das ganz besondere Ambiente des Schlossmärits herumgesprochen haben. Wo sonst hat man schon die Gelegenheit innerhalb historischer Gebäude und des barocken Schlossgartens zu flanieren und sich dabei vom breiten Angebot der ausgestellten Waren verführen zu lassen?

Ein kreatives Angebot

Jene, die gerne einen Blick hinter die Kulissen der einzigen Deutschschweizer Vollzugsanstalt für Frauen werfen wollten, konnten an einer Führung teilnehmen oder sich einen Film über die Anstalt ansehen. Für die anderen wiesen mit Kerzen oder Leuchtgirlanden bestückte Keramikkugeln und lichtergeschmückte Tännchen den Weg zu den Ständen. Einige machten bereits bei den verführerischen Backwaren des benachbarten Landwirtes Werner Lehmann einen ersten Halt. Dieser liefert der Anstalt noch heute Lebensmittel vom Hof.

Bis in die Neunzigerjahre, als er noch Verwalter-Betriebsführer der Hindelbanker Justizinstitution war, hätten die inhaftierten Frauen in seiner Obstplantage gearbeitet, erklärte Lehmann. Heute arbeiten die Frauen intern in verschiedenen Abteilungen. Ein Arbeitsbereich davon ist das Kunsthandwerk. Auf das an den Ständen gezeigte Angebot sei von den Frauen im Straf- und Massnahmenvollzug während des ganzen Jahres hingearbeitet worden, erklärte die Institutionsleiterin Annette Keller. Und dieses darf sich bezüglich Qualität und Kreativität sehen lassen.

Textil-, Holz- und Keramikarbeiten

Ein besonderer Anziehungspunkt kurz vor dem ersten Advent waren die Adventskränze und -gestecke. Daneben gab es noch eine Fülle an kunstvollen Textil-, Holz- und Keramikarbeiten für Haus und Garten bis hin zu Recyclingprodukten zu kaufen. In der Tat ein Eldorado für all jene, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken waren. Der krönende Abschluss dürfte für nicht wenige das kulinarische Verweilen in den Schlossräumen mit den wunderschönen farbigen Wandfresken und Stuckaturdecken gewesen sein.

(Berner Zeitung)