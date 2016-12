Die Vogel-Mama will aufhören

Vogelschutzvereine

Wer sich für Vögel interessiert und dieser Passion in einem Club nachgehen will, hat die Qual der Wahl. Es gibt den Schweizerischen Vogelschutz Birdlife. Diesem gehören zum einen die Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz und zum anderen beispielsweise der Bernische Vogelschutz an. Diese Institutionen richten sich ausschliesslich an Vogel- und Naturschützer. Zudem ist aber noch die Vereinigung Vogel- und Naturschutz (VVN) aktiv, zu der auch Käthi Zimmermann gehört. Ursprünglich bildete die VVN einen Teil von Kleintiere Bern-Jura, einem Verein, der neben den Vögeln auch Geflügel, Tauben und Kaninchen betreut.



Lukas Meister, Zentralvorstandspräsident Kleintiere Bern-Jura, sagt auf die Frage, ob dieses Angebot nicht zu gross und zu unübersichtlich sei und sich die Vereine nicht gegenseitig konkurrieren würden: «Nehmen wir an, Sie singen gerne und in Ihrem Dorf hat es einen gemischten Chor, einen Kirchenchor und einen Jodlerklub. Grundsätzlich machen alle dasselbe, nämlich singen, aber doch ist es bei allen dreien etwas anders. So ist es auch bei diesen Vereinen.»