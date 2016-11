Die Trägerschaft macht vorwärts

Nach dem Ja des Burgdorfer Stadtrats am 21. März zum 1,8-Millionen-Investitionskredit für den Umbau der Turnhalle zur Kulturhalle Sägegasse sind etliche bauliche und organisatorische Fragen geklärt worden. Für das Bauprojekt ist die Baudirektion der Stadt zuständig. Der Trägerverein Kulturhalle Sägegasse zeichnet für alle betrieblichen Fragen verantwortlich.Bis zum Abschluss der baulichen Arbeiten an der denkmalgeschützten Turnhalle soll der Trägerverein die nötigen Konzepte erstellen, Strukturen aufbauen und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Anspruchsgruppen gestalten.

Er ist zudem für die Einsetzung einer professionellen Betriebsleitung zuständig und schafft für Jugendliche und junge Erwachsene Möglichkeiten zur Teilnahme im zukünftigen kulturellen Betrieb. «Weiter sind Vereinbarungen mit der Markthalle AG sowie die Klärung des Mietverhältnisses mit der Stadt Burgdorf nötig», schreibt die Trägerschaft in einer Mitteilung.

Ein Gemeinderat im Vorstand

Anspruchsgruppen wie beispielsweise die Nachbarschaft oder ­interessierte Kulturveranstalter sollen zum richtigen Zeitpunkt ins Boot geholt werden. In einem ersten Schritt will der Vorstand nun eine Auslegeordnung erstellen und die Tätigkeiten in entsprechende Arbeitspakete zusammenfassen. Die Trägerschaft ist als Verein organisiert.

Die Interessen der Stadt Burgdorf werden durch den zuständigen Gemeinderat (Ressort Bildung) im Vorstand des Trägervereins vertreten. Noch bis Ende Jahr ist dies Andrea Probst. Dies wurde durch das Burgdorfer Stadtparlament explizit so gefordert. Weiter setzt sich der Vereinsvorstand aus einer Vertretung der offenen Kinder- und ­Jugendarbeit Burgdorf und ­Umgebung sowie aus drei Mitgliedern der Interessengemeinschaft Kulturhalle Sägegasse zusammen. (Berner Zeitung)