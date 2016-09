Die Suche nach einem Pächter harzt

«Wir suchen nach wie vor mit Hochdruck nach einem neuen Pächter», sagt Simon Lehmann. Er ist CEO der Bruno Lehmann AG, Eigentümerin des Restaurants Sternen in Trub. Die bisherige Pächterfamilie Rettenmund führt den Betrieb noch bis Ende November. Sie hat den Vertrag überraschend gekündigt, obschon die Bruno Lehmann AG erst kürzlich in einen neuen ­Seminarraum investiert hat.

Einen nahtlosen Weiterbetrieb mit einem neuen Pächter wird es wahrscheinlich nicht geben. Obwohl das Restaurant Sternen weitherum bekannt ist und auch gut läuft, gestalte sich die Suche nach einem neuen Wirt sehr schwierig. Das kann sich Lehmann nur mit dem Standort erklären: «Es ist schwierig, jemanden von der Stadt nach Trub zu holen, da meistens auch ein Wohnortwechsel damit verbunden ist.» Dies, obwohl das Trub eigentlich ein sehr schöner Fleck sei, ist Simon Lehmann überzeugt.

«Touristisches Renommee»

Eine etwas andere Ansicht hat Konrad Gerster, Geschäftsführer von Gastro Bern, Sektion Emmental-Oberaargau: «Jemand vom Land würde sich wohl auch nicht ein Restaurant in der Stadt suchen. Es ist ein Mythos, dass die schwierige Suche nach einem Nachfolger etwas Emmental-spezifisches sei.» Das Emmental geniesse ein touristisches Renommee, was die Ausgangslage der Suche durchaus gar befeuern könne. «Zudem spricht das Kambly-Erlebnis in Trubschachen jährlich um die 400'000 Besucher an. Man kann also nicht von einer verlassenen Gegend sprechen, in welcher sich der Sternen befindet», so Gerster.

Zweifelsohne aber sei es schwierig, kompetente, belastungsfähige Leute zu finden. Bei Jüngeren spiele oft auch noch der Familienwunsch mit, was die Führung eines Restaurantbetriebs deutlich erschwere. «Im Allgemeinen ist die Anzahl der Interessierten gering, insbesondere, wenn man die Spreu vom Weizen trennt.» Denn längst nicht jeder Bewerber komme tatsächlich als Restaurantbetreiber infrage. (Berner Zeitung)