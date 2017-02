Die Saxofonistin aus dem Jazzdorf

Als Saxofonistin feiert Lisa Wyss internationale Erfolge. Doch in Langnau, wo sie aufgewachsen ist, ist sie längst nicht so bekannt wie Gleichaltrige, die als Sport­lerinnen und Sportler mit der internationalen Konkurrenz mithalten können. Das stört sie nicht.

«Die Welt der klassischen Musik ist gross. Man vergleicht sich eher in diesem Bereich», sagt die erfolgreiche Musikerin.Während eines Schnuppertags in der Musikschule Langnau hat die damals 10-Jährige die Liebe zum Saxofon entdeckt. «Hans­peter Mosimann hat mich dann im klassischen Saxofon unterrichtet. Er war ein sehr guter Lehrer.»

Er habe ihr Talent früh entdeckt und gefördert. Schon während der Sekundarschule habe sie Lektionen fehlen und zusätzlichen Musikunterricht besuchen dürfen. «Ich bin zwar nicht in einer Musikerfamilie aufgewachsen.» Ihre Mutter Ursula Wyss war früher Pfarrerin in Langnau, und der Vater Martin Lehmann arbeitete als Journalist. «Aber Musizieren war schon von klein auf wichtig», sagt Lisa Wyss

Sie habe dann in der Kadettenmusik gespielt und sei auch Mitglied einer Jazzband gewesen. «Ich finde es fantastisch, dass in einem Emmentaler Dorf Jazz-Nights stattfinden», sagt sie. ­Selber fühle sich aber in der klassischen Musik mehr zu Hause.

In diesem Bereich hat Lisa Wyss schon zweimal den Studienpreis des Migros-Kulturprozents und den ersten Preis beim Kiefer-Hablitzel-Musikwettbewerb gewonnen. Die heute 25-Jährige hat in Hofwil die Talentklasse des Gymnasiums absolviert. Bereits während dieser Zeit ist sie im Konservatorium in Bern unterrichtet worden, wo sie schliesslich ihr Bachelorstudium abschloss.

Weg nach Amsterdam

Seit viereinhalb Jahren lebt die Langnauerin in Amsterdam. Die Schweiz besucht sie aber regelmässig, insbesondere für Konzerte oder Ferien. «Ich bin hauptsächlich wegen des Konservatoriums und des Saxofonlehrers in die Niederlanden gezogen», erklärt sie am Telefon.

Als Teenager schwärmte die Saxofonistin nicht etwa für Boybands, sondern für klassische Musik: «Meine erste CD stammt von Arno Bornkamp. Ich habe ihn schon immer bewundert.» Er habe viel dazu beigetragen, dass das Saxofon in der klassischen Musik als Instrument akzeptiert sei. Der niederländische Saxofonist unterrichtet am Konservatorium in Amsterdam, wo Lisa Wyss letzten Sommer ihr Masterstudium abgeschlossen hat.

Das Ardemus Quartet

«Es ist Teil der Ausbildung, in unterschiedlichen Quartetten mitzuspielen», erklärt die Saxofonistin. Als Arno Bornkamp 2014 neue Ensembles zusammenstellte, entstand das Ardemus Quartet. Neben Lisa Wyss stammen die Mitglieder aus Kroatien, Japan und den Niederlanden. Die Schweizerin hat bereits in diversen Ensembles gespielt, das Ardemus Quartet sei aber etwas Besonderes: «Es passt einfach alles – menschlich und musikalisch.»

Gemeinsam hätten sie einige internationale Konzerte gespielt und Wettbewerbe gewonnen. «Es läuft gut, aber wir haben noch grosse Pläne», sagt Lisa Wyss. Die Auszeichnungen würden neue Türen öffnen. Mit den vielen Proben und Konzerten, der Organisation und dem Marketing habe sie nun fast eine Vollzeitbeschäftigung.

Konzert vor Freunden

Nun wird das Ardemus Quartet für drei Auftritte in die Schweiz reisen. «Ich habe jedes Jahr mindestens ein Konzert in Langnau gespielt», erzählt Lisa Wyss. Sie freut sich auf ihren nächsten Auftritt hier: «Das sind immer sehr besondere Konzerte für mich.» Normalerweise kenne sie nur einen kleinen Teil des Publikums, aber in Langnau bestehe es aus Bekannten und Freunden. «Die meisten kommen nicht in erster Linie wegen des Interesses an klassischer Musik, sondern weil sie mich kennen.» Aber die Musik begeistere sie dann jeweils auch, fügt sie hinzu.

Das Konzert mit dem Ardemus Quartet findet am 18. 2. um 19.30 Uhr in der Aula der Sekundarschule Langnau statt. (Berner Zeitung)