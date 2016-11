Die SVP luchst der BDP einen Sitz im Gemeinderat ab

Freude bei der SVP, Enttäuschung bei der BDP: Die SVP hat neu vier Gemeinderäte, die BDP nur noch zwei. SVP-Präsident Jürg Hofer sagte gestern, die Partei habe die Absicht gehabt, einen zusätzlichen Sitz zu holen. «Somit haben sich unsere Erwartungen erfüllt.» Sie hätten gute Leute aufgestellt, sagte Hofer. Das habe zum Erfolg beigetragen.

Das Ratspräsidium wird an der Gemeindeversammlung am 8. Dezember gewählt. Hofer geht davon aus, dass der bisherige Präsident Urs Frank wieder gewählt wird. «Er wird weder in der Partei noch in der Gemeinde infrage gestellt.» Frank selbst wies darauf hin, der neue Gemeinderat werde jemanden vorschlagen. Er habe bereits im Vorfeld gesagt, er werde wieder zur Verfügung stehen.

«Keine totale Überraschung»

Für BDP-Präsident Peter Loosli stellte der Sitzverlust keine totale Überraschung dar, sei aber eine Enttäuschung. Vor allem dass die BDP Wähleranteile verlor, gibt Loosli zu denken. «Die SVP konnte ihre Wähler gut mobilisieren.» Er zeigte sich überzeugt, dass die Abwahl von Karin Wälti nichts Persönliches gewesen sei. Mit den drei bisherigen und einer neuen Kandidatin hatte sich Loosli erhofft, die drei BDP-Sitze zu halten.

Bezüglich Präsidium sagte der BDP-Präsident, die Meinung ­seiner Partei sei noch nicht ­gemacht. Grundsätzlich könnten alle sieben Gemeinderäte ins ­Präsidium gewählt werden.

Die SP konnte wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr auf den Bisherigen Ronny Beck setzen. Neu sitzt Franja Schmid im Rat. Parteipräsident Ronny Beck ist froh, hält die SP ihren Sitz. Dass sie sogar an Stimmen zulegte, wertet er als positiv. Die Partei habe sich sogar gewisse Hoffnungen auf einen zweiten Sitz gemacht, doch dafür habe es leider nicht gereicht, so Beck.

Resultate Gemeinderat SVP, gewählt: Urs Frank (bisher, 322 Stimmen), Marcel Riesen (bisher, 303), Patrick Galli (bisher, 282), Jürg Weber (neu, 198). SP, gewählt: Franja Schmid (neu, 178). Nicht gewählt: Gabriela Jäggi (164). BDP, gewählt: Peter Hofer (bisher, 211), Brigitte Loosli (bisher, 202). Nicht gewählt: Karin Wälti (bisher, 164), Barbara Schweizer (116). (Berner Zeitung)