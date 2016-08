Die Genossen haben etwas zu feiern

Morgen Freitag steigt auf dem Langnauer Viehmarktplatz ein Geburtstagsfest. Die SP Langnau begeht ihr 100-Jahr-Jubiläum. Sie feiert das unter dem Zeltdach, das ohne das Engagement und den Durchhaltewillen einzelner SP-Parlamentarier wohl nie aufgespannt worden wäre. Zum Jubiläum hat das Parteimitglied Martin Jäggi in einer zwölfsei­tigen Jubiläumsbroschüre die wichtigsten Stationen der jubilierenden Sektion nachgezeichnet.

Die Gründung der Partei sei die Antwort gewesen «auf die wirtschaftliche Verelendung in breiten Kreisen der Bevölkerung und die Dominanz durch das Bürgertum im oberen Emmental», schreibt er. Bald gab es im Dorf einen Arbeitermännerchor und einen -turnverein, es taten sich Arbeiterradfahrer und -schützen zusammen. Und auch die Naturfreunde zählten sich zur Arbeiterkultur, die innert kurzer Zeit entstanden war. 1920 gründeten auch die Frauen eine Gruppe.

Die Sektion war zwei Jahre alt, als ihr erster Parteipräsident, ­Rudolf Krebs, für die SP in den Gemeinderat einzog. Drei Jahre später wurde er wiedergewählt, diesmal allerdings an der Urne. Mit ihm waren nun schon zwei weitere SP-Mitglieder Teil des Rates. Fortan redete die SP in Langnau ein gewichtiges Wort mit und setzte mit ihrer Politik Akzente – auch wenn sie sich längst nicht überall auf Anhieb durchsetzen konnte.

Aus der Broschüre: «Die Frauengruppe beispielsweise störte sich bereits 1932 am Kadettenwesen respektive daran, dass die ­älteren Knaben im scharfen Schiessen ausgebildet wurden und ­damit auch Arbeiterkinder das Militärhandwerk lernten.» Mit politischen Vorstössen wollte die Partei das Schiesswesen unterbinden, sie scheiterte aber mehrmals.

Eine neue Ordnung

1934 schaffte der Magaziner Emil Ryser als erster Sozialdemokrat des Amtes Signau den Einzug in den Grossen Rat des Kantons Bern. Kupferschmied Fritz Steinmann war 1951 der erste SP- Gemeinderatspräsident. Zu jener Zeit, als die SP mit vier Mitgliedern im damals 15-köpfigen Gemeinderat vertreten war, fanden in Langnau laut Martin Jäggi noch keine Volkswahlen statt. Die Parteien hätten sich jeweils auf eine gemeinsame Wahlliste geeinigt. Die satte Mehrheit lag bei der BGB, der Vorläuferpartei der heutigen SVP. 1967 habe diese aber einen Wahlkampf forciert. «Das war für die BGB allerdings ein Misserfolg, denn sie verhalf den Sozialdemokraten damit zu einem fünften Sitz», stellt Jäggi fest. Die Bauernpartei verlor ihre absolute Mehrheit, drei Sitze ­gingen an die FDP.

Nun sah die SP die Zeit gekommen für eine neue Gemeindeordnung: Die Einwohnergemeindeversammlung sollte durch ein Parlament ersetzt und die 40 Mitglieder im Proporzwahlverfahren bestimmt werden. Der Sekundarlehrer und damalige Sekretär der Langnauer SP, Marcel Schneider, setzte sich an vorderster Front dafür ein. Am 20.?September 1969 stimmte das Volk zu. Schneider wurde denn auch mit Werner Ramseier und Ernst Schütz in den verkleinerten Gemeinderat gewählt.

Dort hatte er 1974 ein für ihn undankbares Geschäft zu ­vertreten: den Verkauf des gemeindeeigenen Kraftwerks an die BKW. Das Volk stimmte diesem mit 1094 zu 925 Stimmen zu. Von Amtes wegen hätte Schneider dem Verkauf zustimmen sollen, «aus innerer Überzeugung» habe er ihn aber «vehement» ­abgelehnt, steht in der Chronik. Schneider sollte lange Zeit in der SP Langnau eine gewichtige Rolle spielen.

Einfluss im Kanton

Nachdem das Amt Signau 1974 im Grossen Rat einen seiner bisher sechs Sitze verlor, war es die SP, die zum Rücktritt gezwungen war respektive das Langnauer Mitglied Armin Tschudin. Vier Jahre später holte Gewerkschaftssekretär Christian Hirsbrunner den Sitz zurück und behielt ihn, bis er 1986 von Marcel Schneider abgelöst wurde. Dieser blieb wieder zwölf Jahre. Ab 1998 bis 2014 waren die Langnauer Sozialdemokraten dann im Grossen Rat durch Bernhard Antener vertreten. Und ab 2006 bis ebenfalls 2014 zudem noch durch Danielle Lemann.

Die Ära Antener

Es gäbe noch viele zu erwähnen, die in der Langnauer SP Marksteine gesetzt haben. Etwa auch Hildegard Liniger, die als erste Frau ins Parlament und 1972 auch in den Gemeinderat gewählt wurde. Doch keiner hat in der Partei so tiefe Spuren hinterlassen wie Bernhard Antener. 1985 trat der 27-jährige als Nachwuchshoffnung zu den Wahlen für den Grossen Gemeinderat an – mit Erfolg. Acht Jahre später gewann er die Kampfwahl ums Gemeindepräsidium, das er nächstes Jahr nach sechs Legislaturen abgeben wird. Und mit ihm stellte die SP Langnau 2014 gar den höchsten Berner: Antener präsidierte den Grossen Rat.

Mitgliederschwund

Aber das bedeutete nicht, dass die Partei gerade in jenem Jahr zu ihrer Höchstform aufgelaufen wäre. Die Mitgliederzahlen jedenfalls zeigen etwas anderes: 1971 hatten sie den Höchststand erreicht. Damals zählten sich 228 Frauen und Männer zur SP Langnau. 1981 waren es immer noch 200. «Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Protokolle erstaunlich lückenlos», stellte Martin Jäggi bei seinen Recherchen fest.

In jüngerer Vergangenheit wurde die Zahl offenbar nicht mehr regelmässig protokolliert. So kann Jäggi nur vermuten, dass sich der Rückgang «regelmässig vollzogen» habe. Heute hat die Partei noch rund 100 eingeschriebene Mitglieder. Doch das vierteljährlich erscheinende Parteiblatt «Links i.?E.» werde an rund 1100 Sympathisanten verschickt, teilt die Partei mit.

Die Jubiläumsfeier beginnt am Freitag, 26. August, um 18 Uhr mit einer Festwirtschaft. Ab 19.30 Uhr bietet die SP ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Rückblicken, Musik, Sketches und Interviews. Auf dem Viehmarktplatz erwartet werden auch Christian Levrat, Präsident der SP Schweiz, und Ursula Marti, Präsidentin der SP Kanton Bern. (Berner Zeitung)