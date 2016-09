Die Gastronomie im Bären ist nicht zwingend Vergangenheit

Seit eineinhalb Jahren schon herrscht im Gasthof Bären gähnende Leere. Im Frühling 2015 schloss der letzte Pächter Knall auf Fall das Lokal, ein halbes Jahr später ging er in Konkurs. Das Besitzerpaar des Bären, Rosmarie und Daniel Oberli, erklärte vor einem Jahr, es sei unklar, wie es weitergehe. Nun besteht zumindest Klarheit, was die Absichten der Oberlis betrifft: Sie wollen das Haus loswerden. An der Fassade zur Solothurnstrasse hin hängt ein Plakat mit der Aufschrift «zu verkaufen». Dazu eine Telefonnummer, die zu Jörg ­Käsermann führt.

Dachsanierung nötig

Er ist ein Freund der Familie und in der Baubranche tätig. ­Käsermann hilft den Oberlis beim Verkauf der Liegenschaft in Bätterkinden. Er bestätigt: «Es ist das Ziel, den Gasthof zu veräussern.» Derzeit sei er mit einem Interessenten in Verhandlung. Als Preis für das Gebäude mit ­dazugehörigem Parkplatz auf der anderen Strassenseite nennt er 690'000 Franken. Es sei aber dringend eine Sanierung des Dachs nötig. Zusätzliche Investitionen im Bereich Haustechnik müssten in den nächsten Jahren auch getätigt werden. Ebenso Maler-, Gipser-, Schreiner- und Bodenlegerarbeiten.

Käsermann findet trotzdem, der Preis sei nicht sehr hoch für eine solche Liegenschaft. Allerdings gibt es von der Denkmalpflege einige Auflagen. Denn das Haus ist im kantonalen Inventar schützenswerter Bauten. Bei einer Umnutzung des Hauses sei man deshalb stark eingeschränkt, räumt der Utzenstorfer ein. Derzeit kläre man mit der Denkmalpflege ab, inwiefern eine Umnutzung möglich sei, erklärt er.

Zuverlässiger Mietpartner

Ist die Gastronomie im Bären mit der Verkaufsabsicht der Besitzer endgültig Vergangenheit? Käsermann verneint: «Es ist durchaus denkbar, dass auch künftig ein Restaurant betrieben wird. Oder ein kleines Gewerbe.» Aus seiner Sicht eher schwierig oder gar nicht zu realisieren ist jedoch eine reine Wohnnutzung.

Ganz ohne Leben ist der Bären übrigens auch jetzt nicht. Seit 2014 ist eine Tagesschule des Schulverbands untere Emme im Haus eingemietet. Dort bietet sie in einer Wohnung einen Mittagstisch ­sowie Nachmittagsbetreuung an. Dieses Mietverhältnis sieht Käsermann bei einem allfälligen Verkauf nicht als Nachteil, im Gegenteil: Mit dem Schulverband sei bereits ein zuverlässiger Mietpartner vorhanden. Finanziell sei das für einen potenziellen Käufer doch ein Vorteil, sagt er.

Was ein möglicher Verkauf des Bären für die Bätterkinder Tagesschule bedeutet, ist offen. Die zuständige Gemeinderätin Petra Lüdi sagt, der dreijährige Mietvertrag laufe noch bis 2017. Bis dahin werde alles wie gewohnt weitergeführt. (Berner Zeitung)