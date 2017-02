Die Firma, die wegziehen möchte, muss bauen

Es ist nichts Grosses, was die Kasag Swiss AG in Langnau bauen will. Bloss eine 15 Meter lange und 6 Meter breite Lagerhalle, die direkt an die bestehende Fabrikationshalle angrenzen wird. Ein einfacher Zweckbau aus Stahl und Blech soll entstehen. Kosten soll das Ganze gemäss der Baupublikation etwa 35'000 Franken.

Es ist zu eng

«Wir brauchen einfach mehr Platz», sagt Geschäftsführer Beat Stucki. Es ist an und für sich ein gutes Zeichen, dass die Langnauer Firma mit ihrer Hightechproduktion von Apparaten und Behältern für die Pharma-, die Chemie- und die Biotechindustrie an Grenzen stösst. Es ist ein weiteres Zeichen für das Wachstum der Firma, die etwa 60 Personen beschäftigt.

Das aktuelle Platzproblem der Kasag Swiss AG ist denn auch nicht neu. Und es ist ebenfalls schon lange bekannt, wie die Firma dieses lösen möchte. Im August 2012 hat sie in Lützelflüh-Goldbach das ehemalige Käsehaus mitsamt einem Stück Land gekauft. Hier möchte sie dereinst ein neues Fabrikationsgebäude aufstellen, das ihrem zunehmenden Platzbedarf entsprechen würde.

Zuerst verkaufen

Denn an ihrem Standort in Langnau ist eine Erweiterung nicht möglich. Doch bevor die Kasag Swiss AG in Lützelflüh bauen kann, muss sie ihre Parzelle südlich des Bahnhofs Langnau verkaufen können.

Schon im Sommer 2012 sagte Verwaltungsratspräsident Hans Ulrich Brand gegenüber dieser Zeitung: Er sei «seit Jahren» mit einem Zuger Investor im Gespräch, der Interesse an einer gemischten Nutzung mit Geschäften und Wohnungen habe.

Das sei immer noch so, sagt er heute. Das Baugesuch für die Lagerhalle bedeute keineswegs, dass der Investor abgesprungen sei oder die Planung nicht voranschreiten würde. «Es tut sich durchaus etwas, aber es braucht alles seine Zeit», sagt er. Mehr verrät der Verwaltungsratspräsident zum Stand der aktuellen Planung nicht. (Berner Zeitung)