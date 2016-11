Die Feuerwehr strebt die Fusion an

Ersigen, Oberösch und Nieder­ösch gehören seit Anfang dieses Jahres zusammen; sie bilden eine Gemeinde. Nur die Feuerwehr ist bis jetzt eine Abweichlerin in dieser Einigkeit. Während sich die Wehrdienste von Ersigen und Oberösch schon 2011 zusammentaten, schloss sich Nieder­ösch 2009 der Feuerwehr Regio Koppigen an, zu der zudem Koppigen, Alchenstorf, Hellsau, Höchstetten und Willadingen zählen.

Niederösch ist mittlerweile nur noch ein Ortsteil, und so soll auch bei der Feuerwehr ab Anfang nächsten Jahres zusammenkommen, was zusammengehört. Der Zug von Niederösch wird die Koppiger Feuerwehr verlassen und mit Ersigen und Oberösch fusionieren. Um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, muss das Volk an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember Ja zu einem geänderten Feuerwehrreglement sagen und so der Fusion zustimmen.

Neu 54 Feuerwehrleute

Der Abgang Niederöschs ist für die Kollegen in Koppigen nichts als eine logische Konsequenz: «Mit der Gemeindefusion war die Schiene gelegt. Wir haben gewusst, dass sich die Niederöscher über kurz oder lang von uns trennen werden», sagt Daniel Baumberger, Kommandant der Koppiger Feuerwehr. Um Klarheit zu schaffen, habe sich die Feuerwehr entschlossen, den Antrag schon für das Jahr 2017 zu stellen.

Im Hinblick auf Material, Mannschaft und Kosten ändere für Koppigen nicht viel, so Baumberger. Einen Wermutstropfen erwähnt der Kommandant dann aber doch: Er bedauert den Verlust der Niederöscher Einsatzkräfte. «Die Leute waren sehr engagiert und interessiert.»

Elf Feuerwehrmänner zählte der Niederöscher Zug Anfang Jahr, einer zog weg, einige hören nun altershalber auf, die restlichen fünf haben sich bereit erklärt, im neuen Jahr im Team der neu fusionierten Feuerwehr Ersigen zu starten. Der Mannschafts­bestand der Ersiger Feuerwehr beträgt ab dann 54 Personen. Geführt wird sie vom aktuellen Kommandanten Urs Reist. Dieser sagt, dass sich nach der Fusion rein operativ nicht viel ändern werde, die Vereinheitlichung bringe aber eine Erleichterung auf administrativer Ebene. «Wir müssen nicht mehr über zwei Gemeinden abrechnen», so Reist.

Bereits haben erste gemeinsame Übungen stattgefunden. Das Gebiet, das die Feuerwehr abdecken muss, umfasst ab 2017 etwa 2000 Einwohner und 155 Quadratkilometer. Flächenmässig ist es etwa so gross wie Burgdorf.

Geringe Distanzen

Derzeit befindet sich das Magazin im Gemeindehaus Nieder­ösch. Es soll nun aufgehoben und sämtliches Material sowie das Fahrzeug ins Gemeindehaus in Ersigen gezügelt werden. Das sei kein Problem, sagt Kommandant Reist. Die Anforderungen würden auch nach der Konzentration im Dorf Ersigen erfüllt – sprich der effiziente Ersteinsatz sowie die Brandbekämpfung würden zu den vom Kanton vorgegebenen Zeiten gewährleistet bleiben. «Die Distanzen sind gering. Wir können die Dorfstrasse entlangfahren und sind schneller in Niederösch als in manchen Teilen Ersigens», erklärt Reist.

Auf die Kosten werde der Zusammenschluss kaum einen Einfluss haben, fährt Reist fort. Zwar erhalte man aufgrund des Gemeindezusammenschlusses weniger Betriebsbeiträge von der Gebäudeversicherung Bern, dafür entfalle künftig die Miete für das Gemeindehaus Niederösch.

Gemeindehaus wird verkauft

Gemeindeeigne Liegenschaften, die nach dem Zusammenschluss der Dörfer nicht mehr benötigt werden, sollen bis Ende 2018 verkauft werden – mittelfristig sollen nur noch die beiden Schulhäuser in Ersigen und Niederösch sowie das Gemeindehaus Ersigen im Besitz der Gemeinde bleiben (wir berichteten). Zu den Gebäuden, die Ersigen veräussern will, gehört eben auch das Niederöscher Gemeindehaus. Die Gemeinde hat es bereits im Anzeiger ausgeschrieben, Mindestverkaufspreis ist gemäss Inserat 750 000 Franken. Laut Gemeindeschreiber Thomas Balsiger wird der Verkauf voraussichtlich nächstes Jahr vor die Gemeindeversammlung kommen. (Berner Zeitung)