Die FDP ist zurück im Gemeinderat

Die Sonne, die zeitweise durch die Wolken brach, schien am Wahlsonntag in Kirchberg für die FDP. Nach vier Jahren Abwesenheit schaffte sie gestern den Sprung in den Gemeinderat und nimmt für die nächsten vier Jahre wieder Einsitz in der Exekutive. Daniel Schoder erhielt 746 Stimmen. Dass es der Physiotherapeut und jahrelange Trainer beim FC Kirchberg sein würde, der seiner Partei zum Sitz verhilft, war zu ­erwarten.

In Kirchberg ist somit die alte Ordnung wiederhergestellt: Denn vor vier Jahren war die FDP die grosse Wahlverliererin, sie büsste ihren einzig verbliebenen Sitz ein. Zuvor war sie stets mit mindestens einem Mandat im Rat vertreten gewesen. «Nun haben wir mit 24 Prozent ein Topresultat gemacht und fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt», sagte der erfreute FDP-Präsident Peter Hügli gestern. Die Ortspartei hat sich in diesem März neu aufgestellt, nachdem sie sich in den letzten Jahren nicht mehr aktiv an der Dorfpolitik beteiligt hatte.

Mässig enttäuschte SVP

Überraschend kommt das Comeback der FDP nicht. Ebenfalls ­keine Überraschung ist, dass ­deren Sitzgewinn auf Kosten der SVP ging. Diese hat ab 2017 nur noch drei Gemeinderatssitze inne. Dass die in Kirchberg immer noch wählerstärkste Partei Federn lassen würde, hatte sich ­abgezeichnet. Parteipräsident ­André Tanner war denn auch nur mässig enttäuscht. «Leider konnten wir den Sitz des abtretenden Gemeinderates Werner Aeby nicht wieder besetzen», sagte Tanner zwar. Er betonte aber auch, dass er das Ergebnis nicht als Wahlniederlage werte. Dass die SVP nicht an den unerwarteten Erfolg von vor vier Jahren ­anknüpfen konnte, als die Partei vier Sitze holte, war Tanner klar.

Immerhin wurden die beiden ­bisherigen SVP-Gemeinderatsmitglieder Käthi Oswald und Beat Schürch wiedergewählt – Oswald erzielte mit 1125 Stimmen sogar das mit Abstand beste Wahlresultat. Der SVP fehlte das Zugpferd, das sie mit Marianne Nyffenegger vor vier Jahren noch hatte, als ­diese für den Rat und das Präsidium kandidiert hatte. Heuer durfte Nyffenegger nur noch fürs Präsidium antreten. Mangels Herausforderer wurde die SVP-Politikerin bereits im Vorfeld still gewählt. Gut möglich auch, dass der SVP die fehlende Listenverbindung mit anderen bürgerlichen Parteien zum Verhängnis wurde.

Ein schweres Los hatte die BDP – vor allem, weil der einzige Bisherige Walter Bütikofer wegen Amtszeitbeschränkung wegfiel. Die Partei konnte zwar ihren Sitz verteidigen, verlor aber stark an Wähleranteil (von 28 auf 16 Prozent). «Mit einem Sitz haben wir unser Minimalziel erreicht. Insofern sind wir zufrieden», tröstete sich der Parteipräsident und frisch gewählte Gemeinderat Ivo Mössinger.

Eine Abwahl bei der SP

Während die Bürgerlichen untereinander um die Sitze rangelten, blieb das linke Lager davon unberührt. Die SP behält ihre zwei Sitze. Dennoch ist ein Wermutstropfen auszumachen: Der bisherige Gemeinderat Kurt Jeger wurde abgewählt. Neu dabei ist dafür ­Vanessa Aeberhardt. Marc Dummermuth verbleibt im Gemeinderat. Freud und Leid sind bei der SP nahe beisammen: «Wir konnten unseren Wäheranteil steigern», hielt Parteipräsident und Gemeinderat Marc Dummermuth fest. Gleichzeitig bedauere er die Abwahl von Jeger. «Schade, hat er doch sechs Jahre lang im Rat einen tadellosen Job gemacht.» Erneut keine Chance auf ein Gemeinderatsmandat hatte die EVP. Sie war wie üblich mit der SP eine Listenverbindung eingegangen.

Als Verlierer mochte sich gestern niemand bezeichnen. So kams, dass am Ende alle Politiker gemeinsam im Chäsichäuer auf die heurigen Wahlen anstiessen. Die Stimmbeteiligung lag bei 41 Prozent.

Resultate Gemeinderat

SP, gewählt: Marc Dummermuth (bisher, 878 Stimmen), Vanessa Aeberhardt-Capelli (neu, 728). Nicht gewählt: Kurt Jeger (bisher, 574). EVP, nicht gewählt: Barbara Wyss (192), Karin Näf-Gugger (168), Lucas Bremgartner (165), Iris Wyss-Ritter (95), Daniel Herzog (75). SVP, gewählt: Käthi Oswald (bisher, 1125), Beat Schürch (bisher, 793). Nicht ­gewählt: Jörg Baumann (624). FDP, gewählt: Daniel Schoder (neu, 746). Nicht ­gewählt: Peter Hügli (423), Petra Elsaesser-Melcher (408), Serdal Demiral (366). BDP, ­gewählt: Ivo Mössinger (neu, 704). Nicht gewählt: Andrea Niklaus (316), Andrea Glauser (190), Peter Zumbühl (177). (Berner Zeitung)