Der Hirsch und die Autobahn

«Das sind ziemlich sicher Spuren eines Rehs.» Wildhüter Simon Quinche bückt sich und deutet auf eine Stelle im hohen Gras, wo die Halme kaum merklich eingedrückt sind. «Und dieses kleine Loch in der Erde stammt von einem Dachs.» Der Grimbart sucht im Boden nach Engerlingen, denn eiweisshaltige Nahrung steht bei ihm momentan hoch im Kurs.

Er muss jetzt Fettreserven für die Winterruhe anfressen. Simon Quinche befindet sich auf Spurensuche auf der Wildquerung Neu-Ischlag, die von Utzenstorf nach Koppigen führt. Den Wildtieren ermöglicht diese 60 Meter breite und 54 Meter lange Brücke, sicher über die dicht befahrene Autobahn A1 zu gelangen.

Rehe und Raubwild

Die Wildtierpassage ist mit meterhohem Gras, Blumen, Büschen und Bäumen überwuchert, ein kleiner Teich ist zu sehen. Wäre nicht der Lärm der unten vorbeirauschenden Autos und Lastwagen, man möchte nicht glauben, dass man auf einer Brücke steht.

Der Zugang ist mit Brombeersträuchern verwachsen. In letzter Zeit ist offenbar niemand mehr da gewesen – zur Freude des Wildhüters: Für Menschen ist das Betreten eigentlich verboten, doch das Verbot wird immer wieder missachtet.

Die Überführung werde von allen ansässigen Wildtieren rege benutzt, sagt Quinche: von Rothirschen, Rehen, Füchsen, Dachsen, Mardern und selten Wildschweinen. «Sie ist sehr wichtig, damit Tiere nicht auf der A1 ihr Leben lassen müssen.»

Dasselbe gelte für die A-1-Wildtierbrücke im Birchiwald, die zwischen Lyssach und Kernenried steht, obwohl diese nicht ganz bei allen Tierarten begehrt ist: Hirsch und Wildschwein brauchen den Lyssacher Übergang noch nicht.

Der Rothirsch taucht auf

Die Wildquerungen Birchiwald und Neu-Ischlag wurden im Jahr 2000 über die A 1 und die Bahn 2000 gebaut. Budgetiert waren dafür 18 Millionen Franken. Die Errichtung zweier Brücken war eine Konsenslösung nach einem jahrelangen Seilziehen.

Umstritten war jene in Lyssach-Kernenried, wie sie von den Schweizerischen Umweltverbänden vorgesehen war. Sie sei zu teuer und am falschen Standort, monierten ­Regionalvertreter. Stattdessen schlugen sie eine bei Koppigen vor. Am Ende einigte man sich darauf, statt einer zwei Wildbrücken im unteren Emmental zu bauen.

Wie viele Tiere seither genau von diesem Kompromiss profitiert haben, weiss Simon Quinche, der seit sechs Jahren als Wildhüter im unteren Emmental und Oberaargau arbeitet, nicht. Zahlen gebe es keine. Aus Erfahrung könne er aber sagen, dass beide Brücken mehrmals wöchentlich von Füchsen und Rehen überquert werden.

Nur ein Wildtier ist in der Region diesbezüglich näher erforscht: der Rothirsch. Das Wissen stammt vom nun bereits über Jahre dauernden Forschungsprojekt «Rothirsch Mittelland» des Bundesamts für Umwelt und der Kantone Bern und Solothurn. Zuvor waren kaum Informationen zum Verhalten des grössten wild lebenden Säugetieres der Schweiz vorhanden (siehe Infobox).

Dies, obwohl sich der Hirsch nach seiner Ausrottung Mitte des 19. Jahrhunderts wieder in der Schweiz verbreitet und sich von den Alpen her kommend seinen Lebensraum im Flachland zurückerobert.

Das Ziel des Hirschprojektes, das bis Ende 2017 verlängert wurde, ist, den Rothirsch flächendeckend, forst- und landwirtschaftlich verträglich ausbreiten zu lassen. Er ist deshalb im unteren Emmental und Oberaargau derzeit nicht zur Jagd freigegeben.

15 bis 20 Exemplare

Im Rahmen des Projekts wurden an mehreren Standorten Fotofallen aufgestellt, darunter auch von November 2012 bis Januar 2014 insgesamt fünf auf den beiden Wildtierbrücken. Im Neu-Ischlag tappten Rothirsche hinein, der Beweis war erbracht, dass sie diese Brücke nutzen. In einer Nacht, so zeigte sich, unternimmt der König des Waldes lange Streifzüge, er kann kilometerweit wandern.

Im Winter halten sich die Hirsche im Gebiet Niederbipp-Aarwangen-Bannwil auf, im Frühling kommen sie nach Koppigen, Ersigen, Rumendingen und Utzenstorf und bleiben bis im Herbst. Simon Quinche konnte sie schon öfters in der Gegend beobachten. Der Wildhüter geht von einem Bestand von 15 bis 20 Exemplaren aus.

Die Tiere gelten als extrem menschenscheu, so mag es überraschen, dass sie recht nah an die Zivilisation herankommen. Sie halten sich gerne im Raps auf und, bis dieser geerntet wird, in Maisfeldern. Bisweilen befinden sie sich unentdeckt nur wenige Meter entfernt von Wegen, die von Joggern, Hündelern oder Spaziergängern frequentiert werden.

«Maisfelder bieten Schutz und Nahrung», erklärt Quinche. Dabei richten die Hirsche zum Ärger der Landwirte Schäden an: Sie würden kleine Fruchtbäume abknicken und Verbiss- und Fegeschäden hinterlassen. Man müsse die Pflanzen deshalb mit Zäunen schützen, so Quinche. Dass die Rothirsche in dichter besiedelte Gebiete vordringen, birgt auch Gefahren: Sie überqueren Strassen, was zu schweren Unfällen führen kann.

Jährlich sterben in der Schweiz zwischen 350 und 450 Hirsche im Strassenverkehr. Heuer ist im unteren Emmental noch keiner überfahren worden. Letztes Jahr aber kamen drei Tiere auf Landstrassen in der Region ums Leben. Quinche musste später das Kalb einer getöteten Hirschkuh erlegen, es hätte allein nicht überlebt. Ein Hirschkalb wurde zudem vom Zug überrollt.

Der richtige Standort

Die Population nimmt im Mittelland tendenziell zu. Wenn mehrere kapitale Hirsche in einer Region vorkommen, müssen einige weiterziehen. Um Wanderschaft zu ermöglichen, seien Wildquerungen über Autobahnen unabdingbar, meint Quinche.

Eine weitere Brücke über die A 1 ist im Raum Oensingen-Kestenholz geplant. «Wichtig ist, den richtigen Standort zu wählen. Ist es kein Wildkorridor, bringt er den Tieren nichts, und es ist schade fürs Geld.»

(Berner Zeitung)