Vieles war klar an diesem Verhandlungstag am Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Es ging um ein folgenschweres Ereignis vom 4. August 2014. Es ist der Tag, an dem der Beschuldigte und die ebenfalls im Gerichtssaal anwesende junge Frau erstmals aufeinandertreffen.

An einem Bahnhof zwischen Burgdorf und Solothurn spricht er sie an, fragt nach einer Zigarette. Sie kommen ins Gespräch, und sie erzählt ihm, dass sie ihre Mutter besuchen geht. Etwas später zieht sich der Mann in der Toilette um. Im Rucksack trägt er eine selbst ­gebastelte Maske, mit einem Töffli fährt er an den Waldstreifen beim Flussdamm. Dort wird die Frau auf ihrem Rückweg vorbeikommen.

Sie wehrt sich mit aller Kraft

Nach dem Besuch bei der Mutter macht sich die junge Frau auf den Weg. Über Kopfhörer geniesst sie die gespeicherte Musik, schreitet neben dem Mann auf dem Bänkli vorbei. So weit, so normal.

Was dann kommt, ist der Albtraum jeder Frau. Und es ist ihr ganz persönliches Horrorerlebnis, das ihr Leben durcheinander bringt. Plötzlich wird sie von hinten angefallen, jemand versucht, ihr Mund und Augen zuzudrücken. Die Frau schaltet instinktiv auf den Überlebensmodus und wehrt sich mit aller Kraft.

Angreifer und Opfer fallen auf den Boden, sie beisst ihn in den Daumen, kratzt, schlägt, schreit. Er versucht noch, sie an den Schultern zu fixieren und sein Knie gegen ihren Hals zu drücken. Dann flüchtet er – überrascht von der Heftigkeit der Gegenwehr.

Nach einer schlaflosen Nacht stellt sich der 24-Jährige der Polizei. Und hier beginnen die Ungereimtheiten in den Aussagen des Mannes: Er habe erleben wollen, wie das sei, jemanden einzuschüchtern, sagt er der Polizei.

Und in weiteren Einvernahmen erwähnt er auch eine Kollegin, die ein entsprechendes Erlebnis gehabt habe. Die Staatsanwaltschaft recherchiert und findet heraus, dass diese Frau zwei Männer der Vergewaltigung bezichtigt hatte.

Die Indizien in Richtung einer geplanten Vergewaltigung verdichten sich. Doch zu diesem Zeitpunkt ändert der Beschuldigte seine Aussagen: Er habe zuerst gelogen, es sei um einen missglückten Raub gegangen, gibt er den Ermittlern nun bekannt. Geldnot sei das eigentliche Motiv für sein Handeln gewesen.

Widersprüche zum Motiv

Für Richter Manuel Blaser war das Aussageverhalten des Beschuldigten nicht nachvollziehbar. Und die Erklärung, welche der Mann am Verhandlungstag dazu lieferte, hinterliess bei ihm noch mehr Fragezeichen. Er habe sich selber bestrafen wollen und gedacht, eine derartige Einschüchterung sei vor Gericht schlimmer als ein Raub, erklärte der Beschuldigte.

Damit blieb für den Richter die Frage nach dem wirklichen Tatmotiv der zentrale Punkt. Hatte der damals arbeitslose Mann nach einer verschmähten Liebe einfach eine enorme Wut auf junge, attraktive Frauen? Wollte er dreinschlagen, einschüchtern und Macht ausüben? Wollte er eine Frau vergewaltigen, oder war es doch ein Raubversuch, aus der Geldnot heraus geboren?

Nach eingehender Beratung mit dem Gerichtsschreiber gab der Einzelrichter schliesslich das Urteil bekannt: Er sprach den Mann der versuchten Vergewaltigung schuldig. Als Einsatzstrafe setzt er 24 Monate. Weil es beim Versuch blieb, und weil der Mann sich selber stellte und sich kooperativ verhielt, wurde das Strafmass reduziert. Es beläuft sich auf zwölf Monate Freiheitsstrafe, geknüpft an eine Probezeit von zwei Jahren.

Damit erhält der Verurteilte die Möglichkeit, ­weiterzuarbeiten und sich in Freiheit zu beweisen. Zusätzlich wird er, auch auf seinen Wunsch hin, eine tatbezogene Therapie machen. Dem Kindes- und Erwachsenenschutz wird der Fall gemeldet mit der Anregung des Gerichts, eine Beistandschaft einzusetzen. Dem Opfer wird er 2000 Franken Genugtuung zahlen müssen.

Was bleibt, ist der Horrorfilm im Kopf der Frau. Während der Verhandlung liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Auch der Täter wirkte sichtlich bedrückt und er schaute gebückt auf den Boden. Er bereue es zutiefst, der Frau Schmerzen zugefügt zu haben, sagte er im Schlusswort. (Berner Zeitung)