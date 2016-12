Denkmalpflege: Fensterfront an Kinderheim muss entfernt werden

Simon Baumann kann es nicht verstehen. Er ist wütend. Der 61-Jährige sieht in Richtung seines Bauernhauses, wo derzeit Bauarbeiter damit beschäftigt sind, eine Glaswand abzumontieren und das Loch danach mit Holz zu verkleiden. Auch die neu eingebaute Küche soll herausgerissen werden. «Die benötigen wir nicht mehr, zumal wir die Räumlichkeiten nicht mehr als Wohnung nutzen können», sagt Baumann, der zusammen mit seiner Frau Evelyne und vier Mitarbeitern in Heimisbach ein Kinderheim mit derzeit acht Kindern führt.

Besichtigung vor Ort

Der Rückbau der Wohnung basiert auf einem Urteil des Verwaltungsgerichtes. Und die Wut von Baumann richtet sich gegen die Denkmalpflege. Doch der Reihe nach: Begonnen hat die Geschichte 2008 mit der Idee, ins Bauernhaus, wo sich das Kinderheim befindet, eine kleine, separate Wohnung für das Ehepaar Baumann einzubauen. Bislang lebte es in der Grosswohnung gemeinsam mit den Kindern.

Auf Voranfrage bei der Gemeinde fand eine Besichtigung vor Ort statt. Anwesend waren ein Vertreter des kantonalen Amtes für Gemeinde und Raumplanung und ein Vertreter der Denkmalpflege, da es sich bei dem ehe­maligen Bauernhaus um ein ­geschütztes Objekt handelt. «Eigentlich wollten wir den alten Kuhstall ausbauen», erklärt Simon Baumann. Doch diese Möglichkeit sei untersagt worden. Stattdessen sei ihnen in Aussicht gestellt worden, das ehemalige Futtertenn als Wohnraum zu nutzen. «Also planten wir die Wohnung im Tenn, wo sich direkt davor das Flachdach des ehema­ligen Schweinestalls befindet», erklärt Baumann.

Baumann gab das Baugesuch so ein, wie es die Vertreter der ­Behörden bei der Besichtigung gutgeheissen haben. Das Gesuch wurde dann im April 2009 auch bewilligt.

Wenig Licht

Nach Erhalt der Bewilligung wurde mit den Abbrucharbeiten im Tenn begonnen. «Doch schon bald stellte sich heraus, dass die neue Fassade ästhetisch kaum vertretbar war», erzählt Baumann. Zudem sei durch die bewilligten, knapp zwei Meter grossen Glasfenster viel zu wenig Licht in die Räume eingedrungen, sodass die gegen Norden ausgerichtete Wohnung düster gewesen wäre, zumal im oberen Stock das Dach die Fenster be­decke, so Baumann. Also nahm er Kontakt auf mit der Denk­malpflege, die nach erneutem Augenschein eine Projektänderung nicht guthiess.

Die Begründung war: «Die Ästhetik sei ihnen egal, es gehe ihnen darum, möglichst viel Bestehendes zu erhalten», sagt Baumann. Er machte die Behörde darauf aufmerksam, dass das Futtertenn vor dem ­Umbau des Hauses 1984 durch den Vorbesitzer breiter gewesen sei. Die Tatsache, dass in den ­alten Balken noch die Einschnitte der ehemaligen Trennwand zwischen Futtertenn und Hauseingang sichtbar waren, habe die Denkmalpflege nicht gelten lassen.

Dossier blieb liegen

Die Geschichte nahm ihren Lauf: Simon Baumann machte die Fenster nicht wie bewilligt zwei Meter, sondern doppelt so gross. An dieser Stelle räumt Baumann ein, dass er nicht vorschriftsgemäss gehandelt habe, aber «ich habe den Umbau nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet und darauf geachtet, dass sowohl der Ästhetik wie auch dem Erhalten von historischen Baustrukturen Rechnung getragen wird».

«Ich habe den Umbau nach bestem Wissen und Gewissen gestaltet.»



Simon Baumann

Auch zog er nicht wie von der Denkmalpflege verlangt das Geländer der bestehenden Laube über das Flachdach des ehemaligen Schweinestalls, sondern montierte dort ein neues Metallgeländer als Absturzsicherung. «Wir betreiben ein Kinderheim. Die Sicherheit der uns anver­trauten Kinder hat höchste Priorität.»

Im Februar 2010 wurde die fertige Wohnung vom Baukontrolleur der Gemeinde Trachselwald abgenommen. Evelyne und Simon Baumann wohnten längst im neuen Daheim, als sie, mehr als ein Jahr nach der Bauabnahme, von der Gemeindeverwaltung einen Brief erhielten. Darin stand, dass der Einbau der Wohnung nicht wie damals im Baugesuch bewilligt erfolgt sei und die Bauherrschaft ein Projektänderungsgesuch einzureichen habe: «Das Dossier blieb nach der ­Bauabnahme längere Zeit beim Baukontrolleur, bevor es an uns weitergeleitet wurde», erklärt Eva Röthlisberger, stellvertretende Gemeindeschreiberin, den Umstand, warum die Post Baumanns erst mit so viel Verspätung erreichte. Sie betont, dass im ­Abnahmeprotokoll und in den zugehörigen Plangrundlagen festgehalten wurde, dass die Fenster zu gross waren. Röthlisberger fügt hinzu, dass es zudem Pflicht der Gemeinde sei, zu kontrollieren, ob die bewilligten Bauprojekte jeweils beim Bauen auch so ausgeführt würden.

Umzug ins Stöckli

Baumann reichte nachträglich ein Gesuch ein, jedoch ohne Erfolg. «Einzig das Geländer als ­Absturzsicherung wurde gutgeheissen.» Die Denkmalpflege habe vom Schreibtisch aus festgelegt, wie sie sich den Rückbau vorstelle. «Diese Anforderungen gingen jedoch weit über den Zustand vor dem Wohnungseinbau hinaus», erklärt Baumann, der daraufhin Beschwerde beim Regierungsstatthalter erhob. Diese wurde jedoch abgelehnt, und Baumann zog seine Klage weiter ans Verwaltungsgericht. Auch hier unterlag er im Februar 2014. Er bekam eine mehrjährige Frist, um die Wohnung zurückzubauen, diese ist nun abgelaufen. Mittlerweile sind Baumanns ins Stöckli gezogen, nachdem sie den Mietern gekündigt haben.

