Damit Lehrer nicht gestört werden

Reaktionen

Bätterkinden, Wiler und Zielebach bilden zusammen mit ­Utzenstorf den Schulverband untere Emme. Obwohl nicht alle vier Gemeinden bei der Schul­sozialarbeit mitmachen, begrüsst Astrid Strahm, Präsidentin des Schulverbands, das ­Vorhaben.



Schulsozialarbeit sei auch ein Teil der neuen Bildungsstrategie des Schulverbandes, sagt sie. Diese Dienstleistung sei jedoch von der Schule unabhängig und deshalb Sache der Gemeinden.



«Wir befürworten und unterstützen es, organisatorisch und finanziell sind wir aber nicht involviert.» Aus Sicht des Verbands wäre Schulsozialarbeit dereinst im ganzen Verbandsgebiet wünschenswert. «Daher werden wir die Pilotphase interessiert beobachten.»



Schulsozialarbeit ist im Kanton Bern seit Jahren ein Thema. Diverse Gemeinden haben sie eingeführt, allerdings war sie vielerorts umstritten. Viele Leute und vorab die bürgerlichen Parteien monierten, sie koste viel und bringe wenig.



In Bätterkinden ist seitens der Bürgerlichen jedoch nicht mit Widerstand zu rechnen. Bei der SVP sei ein ­Referendum kein Thema, sagt Ortsparteipräsident Hans Siegenthaler.



Die BDP will laut Heinz Kläy, Präsident der Sektion untere Emme, zwar noch eine Vorstandssitzung zum Thema abhalten. Doch auch Kläy geht davon aus, dass die BDP das ­Referendum nicht ergreifen werde.



Gemeinderatspräsident Beat Singer sagt, in Utzenstorf sei sie derzeit kein Thema. «Wie bereits vor ein paar Jahren sieht der Gemeinderat auch jetzt keine Notwendigkeit und erachtet die Kosten als zu hoch», so Singer.tg