«Chorsingen erzeugt ein Wohlgefühl»

Als Gospel wird die Kirchenmusik der Afroamerikaner bezeichnet. Wie viele dunkelhäutige

Sänger sind bei Ihrem Projekt dabei?

Walter Guggisberg: Bis jetzt nur eine Person. Die meisten Chormitglieder kommen aus dem oberen Emmental, vermehrt auch aus unserer Nachbarschaft, dem Entlebuch.

Wieso ausgerechnet Gospel?

Bis 2006 habe ich 30 Jahre lang mit Schülerinnen und Schülern solche Projekte in gleichem Stil und gleicher Grösse durchgeführt. Anfänglich führten wir damals vor allem Chormusik aus Barock und Klassik auf, später auch afrikanische oder südamerikanische Gesänge, aber zunehmend dann Spirituals und Gospels. Für mich sind die Spirituals sehr kraftvoll, gehaltvoll und unverwüstlich. Sie sind mir emotional sehr nahe. Musik und Text stammen nicht aus der Feder eines Songwriters, sondern sind tradiertes und gelebtes Kulturgut.

Warum werden die Auftritte als «Gottesdienste» bezeichnet und nicht als Konzerte?

Genau über diese Frage haben wir Anfang dieses Jahres in einem Ausschuss der drei Trägerkirchgemeinden auch diskutiert und nach «gängigeren» Bezeichnungen gesucht, sind dann aber am Schluss mit Überzeugung wieder beim Begriff «Gottesdienste» gelandet. Damit stehen wir dazu, dass es ein kirchliches Projekt ist und dass Spirituals und Gospels Lieder mit geistlichem Inhalt sind. Wir hegen aber in keiner Weise missionarische Absichten.

Warum wird kein Eintritt verlangt?

Für mich ist es sehr sympathisch, wenn die Türen in eine Kirche für alle offen stehen und das Eintreten kostenlos ist. Eine Kollekte finde ich sozial und unaufdringlich. Zudem dürfen wir jede Gabe als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes interpretieren. Und nicht zuletzt bin ich froh, dass uns damit der grosse Aufwand beim Eintritteinziehen erspart bleibt.

Resultierte am Schluss von den Kollekten ein Gewinn?

Bis jetzt hat es regelmässig einen Überschuss von etwas über 1000 Franken gegeben.

Was geschieht mit dem Geld?

Dieses Geld wurde jeweils auf die drei Kirchgemeinden aufgeteilt, und die einzelnen Kirchgemeinden liessen ihren Betrag einem lokalen Projekt zufliessen. Neu dürfen Chormitglieder aus Projektvorschlägen der Kirchgemeinderäte zwei auswählen: ein regionales und ein internatio­nales. Der allfällige Überschuss kommt dann je zur Hälfte den beiden ausgewählten Projekten zugute.

Als Sie das Projekt starteten, wie viele Sänger waren dabei?

Beim ersten Projekt waren bereits über 80 Sängerinnen und Sänger dabei. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich dann mit jedem Projekt. Zurzeit sind wir rund 120 Personen zwischen 12 und 72 Jahren.

Wie ist es möglich, in acht Wochen 16 Lieder einzustudieren?

Es ist neurologisch erwiesen, dass Chorsingen «automatisch» ein Wohlgefühl erzeugt. Da kann ich nichts dafür. Mein Teil aber ist, möglichst optimale Lernvor-aussetzungen zu schaffen. Sehr dichte und trotzdem lockere und humorvolle Chorproben und ein modernes, reichhaltiges und benutzerfreundliches Übungsan­gebot für die Zwischenzeit auf unserer Website oder auf CDs, was auch unaufgefordert rege genutzt wird.

Wieso spielt die «sängerische Qualität» der Mitwirkenden keine Rolle?

Da bin ich geprägt von einem Beruf als Schulleiter und Lehrer. Für mich ist hier Integration angesagt und nicht Selektion, der positive Blick auf einen Menschen mit all seinen Qualitäten und nicht Beurteilungen, die auf angeblich genau messbaren Werten basieren.



Auftritte des Gospelchors

Kirche Trubschachen: Samstag, 3. Dezember 2016, 20 Uhr. Kirche Langnau: Sonntag, 4. Dezember 2016, 9.30 Uhr. Kirche Langnau:

Mittwoch, 7. Dezember 2016,

20 Uhr. Kirche Trub: Sonntag, 11. Dezember 2016, 9.30 Uhr. Kirche Escholzmatt: Mittwoch, 14. Dezember 2016, 20 Uhr. (Berner Zeitung)