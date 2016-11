Bewährungsprobe für Kohler

Die Sumiswalder Wahlen waren mit der Ratsverkleinerung, dem Comeback der SP und der Premiere der EVP eine Gleichung mit vielen Unbekannten.

Klar ist nun, dass trotz anhaltender Dominanz der SVP ein anderer Rat am Ruder sein wird. Denn es sind ­lediglich zwei Bisherige dabei. Zudem ist im Gremium die Frauenquote gestiegen: Sind derzeit nur zwei von neun Ratsmitgliedern weiblich, werden es künftig drei von sieben sein.

In der Pflicht steht der neu gewählte Präsident Fritz Kohler: Zwar wurde er von der EDU, der FDP und der SVP portiert. Als einziges Ratsmitglied musste er sich aber keiner Kampfwahl stellen. Er muss beweisen, dass er auch ein Präsident für die Bevölkerung ist. Und dass er mitmachte beim gescheiterten Versuch, mit einem «Trickli» Barbara Mauers Posten zu retten, ist nicht überall gut angekommen. Die Ironie der Geschichte: Am Ende hat es Maurer auch so gereicht.

cyril.beck@bernerzeitung.ch