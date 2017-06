Bäuerinnen zeigen viel nackte Haut

Bereits die Anfahrt am Samstag zum Fotoshooting nach Ober Rämis ist an Naturnähe nicht zu toppen: Von Langnau her windet sich der Weg zwischen Bauernhäusern und Wäldern hoch in die Hügel, wobei zwischendurch sogar ein Reh über die Fahrbahn springt.

Dann oben angelangt beim Biobauernhof der Familie Jakob der Kontrast: Autos sind da parkiert, vorwiegend mit Zürcher Nummernschildern; Fotografen, Requisiteure, Visagisten und ­andere Verlagsmitarbeiter verfolgen hoch konzentriert, wie Carola an der Wäscheleine wirkt.

Die 21-Jährige stammt aus dem Kanton Freiburg und ist eine von 16 jungen Frauen, die es am Casting ins Finale geschafft haben. Leicht bekleidet und mit Blümchen im Haar, hängt sie malerisch weisse Wäsche an die Leine. Und während ein Teammitglied mit dem Laub­bläser der Bauernfamilie sowohl Wäsche, Haar als auch Kleidung in Bewegung bringt, knipst Profifotograf Stefan Soell Bild um Bild.

Nackte Haut

Hier auf Ober Rämis, Gohl, entstehen die Aufnahmen für den Bauernkalender 2018. Pieter Versluys ist Geschäftsführer der Firma Calendaria AG, die den Bauernkalender herausgibt. Er schwärmt vom Emmental und von der idyllischen Kulisse, die allerdings an diesem Samstagvormittag hinter leichtem Dunst verschwunden bleibt. Es nieselt ein bisschen, was vor allem für die jungen Models nach der Hitze der letzten Tage unangenehm sein könnte.

Aber wie ein Vollblutprofi macht sich Rennreiterin Nadia daran, das ehemalige Rennpferd Miro aus Schwanden im Emmental zu erklimmen. Da eine Oben-ohne-Aufnahme geplant ist, sollen sich Unbeteiligte brav im Hintergrund halten. Dies gilt offenbar für die frisch eingetroffenen TeleBärn- und «Blick»-Mitarbeiter nicht, da sie «Gantrisch-Post» und diese Zeitung abhängen.

Nach einem forschen Vorprellen erfährt dann auch die BZ-Journalistin, dass Nadia in der Zweit­ausbildung zur Landwirtin steckt und ihre Wurzeln im Kanton Aargau liegen. «Den Bezug zur Landwirtschaft nehmen wir sehr ernst», kommentiert Versluys. Oder wie es Carola formuliert: «Kaninchen halten reicht also noch nicht.»

Eine Erfolgsgeschichte

Den Bauernkalender mit leicht bekleideten Frauen gibt es seit 2005, der Kalender mit den offenherzigen Männern folgte etwas später. Noch heute ist das Interesse bei den jungen Frauen weit grösser als in der Männerwelt. Es meldeten sich mehr Frauen an.

Aus weit über hundert Bewerbungen konnten rund 75 Frauen für das Casting im Zürcher Oberland eingeladen werden, wo eine fünfköpfige Jury rund um Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal und Fernsehköchin Meta Hiltebrand dann die Finalisten bestimmte. Carola hat sich mit zwei Kolleginnen an der BEA direkt angemeldet, und es kamen auch alle weiter bis ins Finale. Auf Ober Rämis wurden sie allerdings in verschiedene Gruppen eingeteilt.

Leider verpasst die Presse am Ende die Holzfällerszene mit dem schwitzenden, sicher wohlgeformten nächsten Model. Biobauer Bernhard Jakob seinerseits sorgt schon für spaltbares Holz und andere Requisiten. Seine Frau Margrit verköstigt das zehnköpfige Team und steht für Notfälle zur Verfügung. Schliesslich liegt Ober Rämis in einem Funkloch, wobei wir wieder ganz nah bei der Natur wären. (Berner Zeitung)