Bärige Gäste aus Übersee

Süd- und Mittelamerikaner

Nasenbären sind in den den Tropenwäldern Mittel- und Südamerikas daheim. Sie gehören zur Gattung der Kleinbären, sind Allesfresser und geschickte Kletterer. Ihren Namen verdanken die Tiere der langen beweglichen Nase. Wissenschaftlich werden sie Nasua genannt, was sich auf das lateinische Wort für Nase «nasus» bezieht, wie dem Internetlexikon Wikipedia zu entnehmen ist. Weitere gebräuchliche Bezeichnungen sind Coati oder – in Brasilien – Quati. Beide Namen sind indianischen Ursprungs. Nasenbären erreichen eine Körperlänge von 43 bis 70 Zentimetern, dazu kommt ihr Schwanz, der etwa 42 bis 68 Zentimeter lang wird. Männchen sind in der Regel grösser als Weibchen. Auf die Waage bringen die Bären 3,5 bis 6 Kilogramm. Die Vorderbeine sind deutlich kürzer als die Hinter­beine.



Als Allesfresser suchen Nasenbären ihre Nahrung sowohl am Boden als auch auf Bäumen. Früchte, Wirbellose oder auch grössere Nagetiere stehen auf dem Speisezettel. Weibchen und Jungtiere leben in freier Natur in Verbänden von bis zu 20 Tieren, Männchen sind dabei nicht erwünscht, ausser es sei Paarungszeit. Nach einer Tragezeit von etwa zehn Wochen bringt das Muttertier in einem Baumnest bis zu sieben Junge zur Welt. Sie wiegen bei der Geburt 100 bis 180 Gramm. Nach elf Tagen öffnen sie die Augen, im Alter von fünf Wochen folgen sie der Mutter aus dem Nest und schliessen sich deren Gruppe an. 4 Monate lang werden die Jungtiere gesäugt, mit 15 Monaten sind sie ausgewachsen, und mit 24 Monaten erreichen sie die Geschlechtsreife. we