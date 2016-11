Zwei Berner Lokale gewinnen bei «Best of Swiss Gastro»

Am Montag fand in Zürich die Preisverleihung der «Best of Swiss Gastro» statt. Unter den Gewinnern sind auch Berner Lokale dabei: In der Kategorie «Fine Dining» gewann das Gourmetstübli im Hotel Alpenblick in Wilderswil, das von Richard und Yvonne Stöckli geführt wird.

Das «Toi et Moi» im Generationenhaus neben dem Bahnhof Bern gewann in der Kategorie «Classic» und da es von allen die beste Bewertung bekam, darf es sich «Master 2017» nennen. Dieses wird nicht von Bernern geführt, sondern vom Zürcher Gastroverein Remimag.

Ebenfalls einen Bezug zu Bern hat das Zürcher Burgerlokal Butcher, das in der Kategorie «Trend» gewann. Die Kette, die es drei Mal in Zürich und einmal in Zug gibt, eröffnete vorletzte Woche eine Filiale in der Berner Aarbergergasse.

«Best of Swiss Gastro» ist nach Angaben der Organisatoren der einzige Preis, bei dem das Publikum mitbestimmen darf. Die Fachjury nominierte 168 Lokale aus 20 Kantonen in acht verschiedenen Kategorien. Die Auszeichnungen wurden heuer zum 13. Mal vergeben. (cla)