Zwahlen will das Image aufpolieren

Warum leben Sie in der Gemeinde Worb? Beatrix Zwahlen: Weil mein Mann in Enggistein aufgewachsen ist. Durch ihn bin ich hierhergekommen. Ich fühle mich in der Gemeinde daheim.

Was möchten Sie an Worb ändern? Dass die Leute wahrnehmen, was gut ist in Worb und was alles geboten wird. Man sollte sich nicht nur negativ äussern. Worb bietet bereits viel, ist attraktiv. Es gibt alles, um gut zu leben.

Warum sollte man Worb einmal besuchen? Um festzustellen, dass Worb ein städtisches Flair besitzt und trotzdem eine ländliche Gemeinde geblieben ist. Wir haben ein ­attraktives Angebot mit dem Sportzentrum Wislepark und mit guten Einkaufsmöglichkeiten.

Welches war Ihre bisher schönste Reise? Eine Flussfahrt auf dem Rhein. Ich genoss es, auf dem Wasser dahinzugleiten und dabei die Natur anzuschauen. Und in Amsterdam war ich beeindruckt von den Tulpenfeldern.

Welchen Ort möchten Sie unbedingt einmal sehen? Nordeuropa, vor allem Schweden und Finnland.