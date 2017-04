Zum Zmittag nach Milken

Mitte April, wenn der gemeine Hobbyradler allmählich in die Gänge kommt, setzt Dres Balmer schon mal ein Ausrufezeichen. Der 68-Jährige trifft sich am Ostermontag frühmorgens in Zürich mit zwei Damen und vier Herren, um mit ihnen nach Lausanne zu radeln – über die Pässe Albis, Schallenberg und Jaun, 250 Kilometer, 3000 Höhenmeter. Brevet Odontologique nennt Balmer die Tour.

Odontologie? Gemäss Wikipedia ist dies «die Lehre vom Zahnsystem der Wirbeltiere und damit auch des Menschen». Die Velotour heisst so, weil Balmer als junger Student in Lausanne seine Zähne in der dortigen Volkszahnklinik behandeln liess und dies auch später, als er in Zürich lebte, beibehielt – nach der Anfahrt mit dem Velo, wohlverstanden.

Gemeinsam zum Ziel

Am Ende der 250 Kilometer langen Fahrt vom Montag dürfte Balmer – ganz zum Motto der Reise passend – auf dem Zahnfleisch sein. «Es ist gut, wenn man vor einer solchen Tour schon ein paar Kilometer in den Beinen hat», sagt er in seinem Grindelwalder Dialekt und mit einem Zwinkern.

Der kleine, drahtige Mann hat ein einfaches Rezept für eine solide Grundkondition: «1000 Kilometer pro Monat sind eine gute Faustregel.» Winterpause gibts bei Balmer nur, wenn es vereist ist. Dann zieht er mit den Langlaufski los. «Ich bin bewegungssüchtig, klar.»

Letztes Jahr musste Balmer das Brevet Odontologique abbrechen. Es war kälter als erwartet, Balmer ungenügend bekleidet. Bis ins Gwatt biss er auf die Zähne, dann ging nichts mehr. «Mein Rückenmark war steif.» Dabei seien sie in anderen Jahren «im Vollschiff von Zürich bis Lausanne» gefahren. Und eigentlich sei das oberste Ziel, die ganze Strecke in der Gruppe zu fahren und gemeinsam anzukommen.

Die Strategie, abgesehen von den paar Kilometern, die bereits in den Beinen sind: «Kräfte einteilen, Ablöse fahren, schön wind­schättelen.» Es sei doch schade, findet Balmer, dass die Tour de France mit rund 200 Fahrern starte, es aber nur etwa 130 ins Ziel schafften.

Scheinbar Unmögliches

Auf seine Kilometer kommt Balmer mit drei, vier Ausfahrten unter der Woche, die ihn von seinem Quartier im Süden der Stadt Bern quasi via Hinterhof auf den Längenberg führen. Rüeggisberg, Milken, Plaffeien heissen dann die Stationen, an denen er über Mittag vorbeirollt, bis der Tacho, der unter dem Sattel hängt – «ich will nicht ständig sehen, wie schnell ich unterwegs bin» –, ungefähr 60 Kilometer aufgezeichnet hat. Dazu kommt nor­malerweise am Wochenende ein längerer Ausflug, wenn er etwa Freunde in Zürich besucht.

An den lange im Voraus geplanten Ausfahrten in der Gruppe – neben dem Brevet Odontolo­gique zum Beispiel das Brevet ­Patriotique am 1. August oder die Teilnahme am traditionsreichen Alpen­brevet – ist Balmer mit dem Pataphysischen Veloclub unterwegs.

Pataphysik, das nächste Fremdwort nach Balmers Gusto: Es bezeichnet ein nur halb ernst gemeintes Philosophiekonzept, dessen Anhänger sich beispielsweise Probleme wie die Berechnung der Oberfläche Gottes vorknöpften. «Pataphysik ist das Suchen nach imaginären Lösungen für etwas scheinbar Unmögliches», sagt Balmer und grinst wieder verschmitzt.

Wer etwas mit dem Club zu tun hat, tut dies ehrenhalber: Alfred Jarry, 1907 verstorbener französischer Schriftsteller und Begründer der Pataphysik, wurde kurzerhand zum Ehrenpräsidenten ernannt, Balmer ist Ehrensekretär, die hundert Personen in seinem Mailverteiler: Ehrenmitglieder.

Kinder im Anhänger

Im Gespräch übers Radfahren wird auch Balmer philosophisch. Ihm gefällt das Minimalistische, das damit verbunden ist: Was man braucht, hat Platz in den Trikottaschen. «Ist das nicht subversiv», fragt er: Während Autos – «Zivilpanzer-Chläpf» – nicht schwer genug sein könnten, würden Velos immer leichter.

Beruflich sattelte Balmer aufs Velo um, nachdem er sich als IKRK-Delegierter unmöglich gemacht hatte – und 1982 national bekannt geworden war als Autor eines Buches, in dem er das Rote Kreuz kritisierte. Seither schreibt er Romane und Übersetzungen, vor allem aber (Velo-)Reisereportagen und -bücher: Route 66 per Rad, mit dem Velo ums Schwarze Meer, in Griechenland, auf Kuba.

Bei vielen Reisen war die erste Frau dabei, mit den Kindern konnte man gleich noch den neusten Anhänger testen. Auch seine heutige Partnerin, 60-jährig, fährt gern Rad. Da haben sich zwei gefunden: «Sie ist Alpinistin, sie ist zäh.» (Berner Zeitung)