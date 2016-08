Zum Jubiläum droht den «Berner Bähnli» der Schrottplatz

Das Fest

Am Donnestagabend ging der Hoschtet Schnägg CFe 4/4 Nummer 11 auf Reisen: Der RBS-Zug aus dem Eröffnungsjahr 1916 wurde in Bätterkinden auf den Lastwagen geladen und vor die Heiliggeistkirche in Bern gefahren.



Dort wird er am Samstag im Zentrum des Fests zum 100-Jahr-Jubiläum stehen – und an die Zeiten erinnern, in denen die Bahn noch nicht in einem Tiefbahnhof, sondern oberirdisch vor der Heiliggeistkirche endete.



Gefeiert wird der Geburtstag auch auf zwei weiteren Festplätzen. In Solothurn, am anderen Ende der Strecke, steht das Depot offen, und in Jegenstorf warten beim Bahnhof und im Schlosspark zahlreiche Attraktionen auf die Besucher.



Infos unter www.hundertjahre.ch