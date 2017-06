Zu weit gefahren: Zug rammt Prellbock

Eine abrupte Bremsung haben die Passagiere erlebt, die am Dienstagmorgen den Zug von Lyss nach Büren an der Aare genommen hatten: Am Endbahnhof prallte der BLS-Zug in einen Prellbock. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

«Es handelte sich um den Zug, der um 7.43 Uhr in Büren angekommen ist», bestätigt BLS-Sprecherin Helene Soltermann den Vorfall. Während der Prellbock, der den SBB gehört, zertrümmert worden ist und ersetzt werden muss, ist noch unklar, ob auch der Zug Schaden genommen hat.

Der Zug wurde gemäss Soltermann für weitere Untersuchungen in die Werkstatt gebracht. Dort will die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) herausfinden, wie es zu der Kollision hatte kommen können. (mb)