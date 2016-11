Zara zieht ins Shoppyland

Grosse Einkaufszentren sind in Zeiten des boomenden Internethandels unter Druck. Deshalb ist es äusserst wichtig ­geworden, dass in einem Zentrum trendige Marken vertreten sind. Der ­Migros Aare ist es nun gelungen, einen wichtigen Vertrag abzuschliessen: Die spanische Modekette Zara wird im Sommer 2017 im Shoppyland in Schönbühl eine Filiale eröffnen, wie Migros-Sprecher Reto ­Wüthrich auf Anfrage bestätigt.Zara wird seinen 1900 Quadratmeter grossen Laden auf der heutigen Fläche von Loeb, Heinzelmann Optik und Schild im Erdgeschoss realisieren. Loeb wird das Shoppyland per Ende Februar 2017 verlassen, wie das Unternehmen im Juni bekannt gab. Schild und Heinzelmann Optik werden im Shoppyland an einen anderen Standort ziehen.

Im Shoppyland sind bereits heute grosse Modemarken wie H & M, C & A, PKZ oder Schild präsent. Zara ist nicht der einzige Zuzug, den das Shoppyland vorweisen kann. In den letzten Wochen eröffneten die Modelabels Kiko Milano, Snipes und Calzedonia Filialen im Einkaufszentrum.

Bislang nur im Wankdorf-Center

Derzeit ist Zara in der Region Bern ausschliesslich im von Coop betriebenen Wankdorf-Center vertreten und gehört dort zu den wichtigen Frequenzbringern. Die Leitung des Einkaufszentrums wird sicher genau verfolgen, welchen Einfluss der Einzug von ­Zara ins Shoppyland auf die Frequenzen haben wird.

Beim Wankdorf-Center war man sich von Anfang an bewusst, dass Zara nicht für immer exklusiv im Wankdorf-Center vertreten sein wird. Schon bei der Eröffnung des Wankdorf-Centers vor elf Jahren machten die Verantwortlichen von Zara klar, dass sie gerne in der Innenstadt eine Filiale eröffnen würden. Bislang blieb die Suche aber erfolglos. Einzig die Schwestermarke Massimo Dutti, die ebenfalls zur Inditex-Gruppe gehört, ist heute in der Innenstadt vertreten.

Zara äussert sich jeweils nicht zu ihren weiteren Expansionsplänen. Doch es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen weiterhin an einem Standort in der Innenstadt interessiert ist. Ein weiterer möglicher Standort wäre das Einkaufszentrum Westside, das wie das Shoppyland der Migros gehört: «Das ist kein Thema», sagt indes Migros-Aare-Sprecher Reto Wüthrich. (rag/sny)