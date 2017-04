«YB lindert keinen Schmerz, aber macht Freude»

Manche Kinder sind scheu, manche regelrecht euphorisch, und bei manchen freuen sich wohl die Väter mehr als ihre Sprösslinge. So oder so, der Andrang im ersten Stock der Kinderklinik im Inselspital ist am Mittwochnachmittag gross: YB hatte sich zum Krankenhausbesuch angemeldet.

Rund ein Dutzend Vertreter der ersten Mannschaft, von Sportchef Christoph Spycher und Trainer Adi Hütter bis zu Ersatzgoalie Marco Wölfli und Captain Steve von Bergen, schreibt fleissig Autogramme und posiert geduldig für Fotos. «Wenn wir die lachenden Gesichter der Kinder sehen, bereitet das auch uns viel Freude», sagt Steve von Bergen. «Solche Momente sind unbezahlbar.»

«Richtig cool! Ich konnte die letzten 48 Stunden nicht schlafen, und jetzt treffe ich die YB-Spieler», freute sich der 14-jährige Danis, der sogar im Krankenbett angerollt kam. Er habe früher selbst Fussball gespielt, weil er so gut werden wollte wie Marco Wölfli, «bis ich realisiert habe, dass ich nie so gut werden würde.» Keine Frage, wessen Autogrammkarte bei ihm einen Ehrenplatz erhalten wird.

Anlass mit Tradition

Jedes Jahr an Ostern verteilt YB in Zusammenarbeit mit der Spendenorganisation Batzebär Ostergeschenke an die jungen Patienten und versüssen ihnen damit den Tag. Neben Autogrammkarten gibts auch Schokohasen und Tickets für die Partie gegen Luzern von Mitte Mai.

«Die Aktion lindert zwar keinen Schmerz, doch sie macht Freude», sagt Steffen Berger, Direktor der Kinderklinik und zugleich Vertreter der Batzebär-Organisation. «Und meine Kinder dürfen sich auch jedes Jahr über Autogramme freuen», lacht auch der Chefarzt, der das Gedränge beobachtet, sich sonst aber dezent im Hintergrund hält. (mb)