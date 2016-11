Wyss zieht in den Kampf

Der Wahlkampf in der Stadt Bern dauert noch einmal anderthalb Monate. Am 15. Januar 2017 entscheidet sich, ob Ursula Wyss (SP) oder Alec von Graffenried (GFL) das Stadtpräsidium übernimmt. Mit ihrer Gemeinderatskollegin Franziska Teuscher (GB) hat sich Wyss darauf geeinigt, dass sie gegen den Sieger des ersten Durchgangs antritt.Wyss, die Erfolgsverwöhnte, ist also bereit zu kämpfen, und sie tut dies im Wissen, dass sie für einmal scheitern könnte.

Wyss versucht, das bisherige Narrativ zu korrigieren. Hier der nette Mann, der sich um Inhalte drückt und sich als Projektionsfläche anbietet, da die verbissene Frau, der als Untugend ausgelegt wird, was bei Männern als Tugend gälte: Diese Erzählung hat sie verletzt, und sie widerspricht ihr vehement. Sie sieht sich als Brückenbauerin, die den Kompromiss im Blut habe, als Gemeinderätin, die vor jedem Entscheid die Betroffenen einbeziehe und die vier Jahre lang in der Exekutive bewiesen habe, dass sie ihre vielen Dossiers im Griff habe.

Offen ist die Frage, ob es von Graffenried schafft, sich ins Ziel zu retten, ohne sich «auf inhaltlichen Nebenschauplätzen zu verzetteln», wie es einer seiner Berater im «Bund» ausdrückte – oder ob es Wyss gelingt, ihn auf solchen «Nebenschauplätzen» herauszufordern. Im Rücken weiss sie die grösste Partei, für die es gar nicht infrage kommen konnte, das Stadtpräsidium kampflos abzugeben. Ihre Mitglieder und Sym­pathisanten sind bereit, noch einmal sechs Wochen lang in frühmorgendlicher Kälte an die Bushaltestellen zu stehen – und zu versuchen, mit Inhalten zu punkten.

