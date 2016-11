Wo sich die Wichtigen zuprosten

Draussen wehte eine fiese Bise. Drinnen an der Wärme gab sich die Berner Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Sport ein Stelldichein. Es ist ein veritabler Marathon, den die VIPs am Zibelemärit jeweils absolvieren. Der Startschuss fiel gestern um 7 Uhr auf der ­Beletage des Hotels Schweizerhof. Hier verlieh der Bärentrust den diesjährigen Bäredräck-Preis dem OK der Grossen Berner Renntage. Dieses organisiert seit über dreissig Jahren die beliebten Seifenkistenrennen am Klösterli­stutz.

Ursina Anderegg, die Präsidentin des Fördervereins Grosse Berner Renntage, freute sich über den Preis: «Im Vorstand und beim Organisationskomitee ist die Freude riesig. Dies gibt uns zusätzliche Motivation. Wir wollen die Finanzierung des Rennens langfristig sichern.»

Die Laudatio hielt Nationalratspräsidentin Christa Markwalder. «Dass Sie zu so früher Morgenstunde hier in so grosser Zahl erscheinen, ist erfreulich. Zumal ja einigen von uns, beziehungsweise von Ihnen, der gestrige Wahl- und Abstimmungssonntag eine anhaltende Euphorie oder aber ausgedehnte Kopfschmerzen verursacht haben dürfte – je nach Standpunkt», sagte sie. «Ich gratuliere den Organisatorinnen und Organisatoren der Grossen Berner Renn­tage herzlich zum Preis und danke ihnen für ihr grosses Engagement.»

Wenige Stunden später trafen sich Würdenträger vor allem aus Politik und Armee im Rathaus zum nächsten Apéro – hier auf Einladung der Stadtschützen. Regierungsratspräsidentin Beatrice Simon sorgte mit ihrer Rede für eine Prise Humor. Den Zibelemärit erklärte sie nämlich kurzerhand zum «offiziellen Tag des Mundgeruchs» – wegen der vielen Zwiebeln, die an diesem Tag in Bern verzehrt werden. «Und deshalb bleiben Swingerclubs und Zahnarztpraxen an diesem Tag in Bern geschlossen.»

Später im Kursaal ehrte die Gilde der Zibelegringe Willy Michel zum Oberzibelegring. Diese Ehre wird alljährlich einer Persönlichkeit zuteil, die Vorbildliches für das Gemeinwohl leistete und/oder leistet.

Parallel zur Verleihung des Zibelegring prosteten sich im Hotel Bellevue auf Einladung von Markus Hongler (CEO Die Mobiliar) und Urs Bührer (Direktor Hotel Bellevue) rund tausend wichtige Bernerinnen und Berner zu. Es ist der Abschluss des Marathons. Auf ein Neues im nächsten Jahr. (Bernerbär)