Wirtin verlässt das Trubehöfli

Das ist nun schon der vierte Wirtewechsel im Restaurant Trubehöfli in Kriechenwil. Anfang Juni des letzten Jahres gab Anita Stebler ihren Einstand, am 13. Mai lädt sie zur Austrinkete ein. Sie habe sich ein Jahr Zeit gegeben, sagt die Bäckerin/Konditorin. Aber jetzt gebe sie auf.

Für sie als Quereinsteigerin sei es schwierig gewesen, die Lage sei zudem schlecht, die Gäste seien spärlich erschienen, auch nachdem der Schwanen geschlossen worden war. «Aber jetzt bin ich froh, dass ein Nachfolger gefunden wurde», sagt die 36-Jährige. Darüber ist auch Jürg Rytz froh. Der Präsident der Genossenschaft Trubehöfli hat sich um Steblers Nachfolge gekümmert.

Neuer Wirt aus Holland

Am 20. Mai wird Jerry Adrichem das Trubehöfli übernehmen. Der 47-jährige gebürtige Holländer wohnt mit seiner Familie in Thun. Zuletzt war er im Restaurant Niesen in Wimmis tätig. Vorläufig wird er seinen Wohnsitz in Thun behalten und nach Kriechenwil pendeln. (lfc)