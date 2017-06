«Wir werden Kambodscha nicht verändern»

Nach einer Reise durch Kambodscha hat Claudia Komminoth den satten Egoismus in der Schweiz fast nicht mehr ertragen. Gestört habe sie die spürbare Unzufriedenheit vieler Menschen, «obschon wir hier ja alles haben», sagt sie und erzählt, dass sie damals, es war Anfang 2012, am liebsten sofort nach Kambodscha ausgewandert wäre. Daran gehindert hat sie die Liebe zu ihrem Freund. Sie blieb in der Schweiz, helfen wollte sie aber trotzdem.

Erinnert sich die Neueneggerin, wie beherzt und naiv sie damals vorging, muss sie selber lachen. Innert Kürze habe sie 12'000 Franken gesammelt, um in Kambodscha die Not zu lindern. «Ich fand aber kein Hilfswerk, dem ich vertraut hätte.»

Zufällige Begegnung

«Im Kopf formulierte ich schon die E-Mail an die Spender, denen ich das Geld zurückzahlen wollte», sagt Komminoth. Da lud sie Ponheary Ly, Inhaberin eines Gästehauses, zu einer Vorstellung ein, die sie vor potenziellen Geldgebern für ihr eigenes Hilfsprojekt halten wollte. Die Frauen kamen ins Gespräch, und die Schweizerin merkte, dass die Kambodschanerin einen anderen Ansatz hatte: Einen, der zur Selbsthilfe anspornt.

Nach dieser zufälligen Begegnung beschloss Claudia Kom­minoth, mit Ponheary Ly zusammenzuarbeiten. Die Endfünfzigerin hatte unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer einen Teil der Familie, ihren Besitz und das Ansehen verloren.

Dann arbeitete sie sich als Lehrerin und Fremdenführerin hoch und gründete mit einer Texanerin die Ponheary-Ly-Stiftung. Komminoth rief das Hilfswerk Eyes Open ins Leben. «Wir arbeiten seit vier Jahren mit unserer Partnerin vor Ort. Kambodscha werden wir nicht verändern, haben aber schon einiges erreicht.»

Essen, Velos, Schule

Eyes Open hat ein Jahresbudget von 100'000 Franken. «So viel haben wir immer auf einem Konto. Sollte der Geldfluss versiegen, könnten unsere Projekte trotzdem noch ein Jahr weiterlaufen», sagt Komminoth. Finanziert werden Projekte auf drei Ebenen: Frühstück und Mittagessen für mehrere Hundert Kinder, Fahrräder für 500 Jugendliche, damit sie in die Schule fahren können, sowie ärztliche und zahnärztliche Versorgung für 130 Kinder.

Erste messbare Erfolge seien bereits vorhanden, sagt Claudia Komminoth. Die Mahlzeiten bewirken, dass heute fast alle Kinder in den Dörfern Koh Ker und Romchek die Schule besuchen. Dies wird begünstigt durch Velos für die Grösseren, denn die Schulwege sind bis 20 Kilometer lang.

Seit 2015 finanziert Eyes Open auch ärztliche und zahnärztliche Versorgung und eine Wasserstation. «Sauberes Wasser ist Mangelware in Kambodscha», sagt Komminoth.

Sichtbare Veränderungen

Bereits haben die ersten Schul­abgänger eine Ausbildung absolviert und Arbeit gefunden. Jetzt kümmern sie sich darum, dass die Kleinen auch zur Schule gehen. «Es ist den Menschen bewusst, dass Bildung die Lebensumstände verbessern kann», freut sich die 33-Jährige über diese sichtbaren Veränderungen.

Diese würden auch bewirken, dass junge Frauen lieber lernen und arbeiten wollen, als früh zu heiraten und Kinder zu bekommen. Im Dorf Koh Ker haben Jugendliche ein PC-Ausbildungszentrum gegründet, das sie selbstständig führen. Das ist für die Verantwortlichen von Eyes Open der Beweis, dass ihre Projekte ebenfalls Hilfe zur Selbsthilfe bieten, so wie sich das die Partnerorganisation vor Ort vorstellte.

Claudia Komminoth ist rund zehn Stunden pro Woche für ihre Hilfsprojekte in Kambodscha tätig, wohin sie auch so regelmäs­sig reist, wie das ihre Berufstätigkeit in der Schweiz zulässt: Sie ist Leiterin Personal und Finan­zen beim Werkzeughersteller PB Swiss Tools in Wasen, daneben fotografiert sie. Am liebsten die lachenden Gesichter von Kindern und Jugendlichen in Kambodscha. (Berner Zeitung)