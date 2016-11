Wilde Flucht vor der Polizei

Am Donnerstag ist es drei Jahre her. Am 24. November 2013 nachts um 3 Uhr stieg ein junger Mann in Ittigen in ein Auto. Zuvor hatte er mit Freunden an einer Goa-Party gefeiert, Whisky-Cola getrunken und eine Ecs­tasypille eingeworfen. Nun wollte er zwei Frauen nach Bern fahren. Es wurde eine wilde Fahrt. Und eines von vielen Delikten des Mannes, mit dem sich das Regionalgericht Bern-Mittelland befassen muss.

Seit Dienstag steht der 24-Jährige vor Gericht.Die Anklageschrift umfasst ganze 24 Punkte. Meistens war Alkohol im Spiel. Mal fuhr er ohne Billett Zug, mal schlug er einem Mann die Faust ins Gesicht. Mal klaute er ein Fahrrad, mal machte er Radau. Und einmal pinkelte er auch an eine Hauswand. Das sind Kleinigkeiten, verglichen mit dem Höllenritt in jener Nacht.

Polizisten auf Trab gehalten

Er begann damit, dass der Mann in Bern in falscher Richtung in eine Einbahnstrasse fuhr. Genau in diesem Augenblick fuhr ihm ein Polizeiauto entgegen. Statt anzuhalten, drückte der Mann aufs Gas. In der Folge fuhr der ­Angeklagte mit viel zu hohem Tempo, missachtete Verkehrssignale, gefährdete Menschen. Und mehrmals riskierte er eine Kollision mit Polizisten.

Bei der Überführung zum Strassenverkehrsamt in Bern stellte sich ihm ein Polizeiauto in den Weg. Doch der Angeklagte fuhr so schnell auf den Wagen zu, dass die Polizei nach rechts ausweichen musste. Anschliessend geschah auf dem Schermenweg das Gleiche: Ein Polizist musste rückwärtsfahren, um eine Kollision zu verhindern.

In der Unteren Zollgasse in Ostermundigen wäre es noch einmal fast zu einem Crash gekommen: Hier fuhr der Angeklagte auf der Gegenfahrbahn direkt auf ein Polizeiauto zu. Und kurze Zeit später mussten sich Polizisten im letzten Moment auf einen Parkplatz retten. Erst nach 25 Minuten gelang es der Polizei, den Angeklagten anzuhalten.

«Noch nie erlebt»

«Ich kann das Gefühl nicht genau erklären, wie es ist, wenn ein Auto gerade auf einen zufährt», sagte einer der Betroffenen am Dienstag zum Gericht. Sechs Polizisten und eine Polizistin waren anwesend, sie treten als Privatkläger auf. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagte die Frau.

Als ihr Mandant das erste Polizeiauto gesehen habe, sei er in Panik geraten, sagte Verteidigerin Muriel Künzi. Er habe unbedingt verhindern wollen, dass ihm der Fahrausweis entzogen werde. Der sei wichtig für seine Arbeit als Maurer. Er habe sich damals in einer schwierigen Situation befunden. Sie plädierte für eine Strafe von maximal 30 Monaten, die zugunsten einer therapeutischen Massnahme aufgehoben werden solle. Schon jetzt befindet der Mann sich in psychiatrischer Behandlung.

Für Staatsanwalt Silvano Flückiger ist klar, dass der Angeklagte das Leben der Polizisten gefährdete.

Für Staatsanwalt Silvano Flückiger ist hingegen klar, dass der Angeklagte das Leben der Polizisten gefährdete. Es sei dem Zufall und den Fahrkünsten der Polizisten zu verdanken, dass es keine Verletzten oder Toten gegeben habe. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von 48 Monaten sowie parallel zum Vollzug eine ambulante Massnahme.

Sieben Handschläge

Der Angeklagte ist geständig. Er könne sich nicht mehr genau an die Fahrt erinnern. Er hatte ei­ne schwierige Kindheit erlebt, wohnte auch einmal in einem Heim. Nun möchte er sein Leben in den Griff bekommen, sagte er.

Dann stand er auf, schüttelte allen sieben Polizisten die Hand und sagte: «Es tut mir leid.» Wie sie später erklärten, nahmen sie ihm aber nicht ab, dass er es ernst meinte. (Berner Zeitung)