Wie die SBB die Migros bei der Welle 7 ausbremsen

Für viele Pendler ist die Welle 7 ganz einfach eine Erweiterung des Hauptbahnhofs Bern. Das Gebäude bildet eine Einheit mit dem westlichen Teil des Bahnhofs – der Passerelle mit den sechs Wellen über den Geleisen. Wer aus dem Zug aussteigt, gelangt am Trockenen in das neue Geschäftszentrum mit Läden, Imbisslokalen, Business- und Kursräumen.

Zudem steht die Ladenwelt der Welle 7 Pendlern in gewisser Hinsicht näher als das Einkaufszentrum im Bahnhof: Man erreicht sie von den Perrons aus schneller als etwa den Migros-Supermarkt in der oberen Etage der Bahnhofhalle oder den Interdiscount beim Bahnhofaufgang Neuengasse.

Die Macht der Bahn

Doch zum Ärger der Migros behandeln die SBB die Läden unterschiedlich: Während die Geschäfte in der Welle 7 bereits um acht Uhr schliessen müssen, dürfen die meisten Geschäfte im Bahnhof bis spätabends Kunden bedienen. Gleiches gilt für die Sonntage: Während für die Geschäfte in der Welle 7 ein Sonntagsverkaufsverbot gilt, dürfen die meisten im Bahnhof ihre Türen uneingeschränkt öffnen.

Ursache der Ungleichbehandlung: Das Eisenbahngesetz verleiht den SBB viel Macht in und um den Bahnhof. Gemäss den Paragrafen kann die Bahn Läden im Bereich der Bahnhöfe den sogenannten Nebenbetriebsstatus verleihen oder eben vorenthalten, unabhängig davon, wem der Boden gehört. Wer den Status hat, ist von den kantonalen Vorschriften zu den Öffnungszeiten entbunden. Es gibt zwar Kriterien für die Vergabe des Status, doch die lassen den SBB Interpretationsspielraum.

«Unsere Kunden verstehen die uneinheitlichen Öffnungszeiten nicht.»Andrea Bauer, Sprecherin Migros Aare

Den von den Geleisen weit entfernten Geschäften in den oberen Etagen des Bahnhofs haben die SBB den Nebenbetriebsstatus ohne weiteres verliehen. Bei der Welle 7 ist die Bundesbahn hart: Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare, sagt auf Anfrage: Die Migros Aare habe bei der Bahn den Bahnnebenbetriebsstatus fürs ganze Gebäude der Welle 7 beantragt. Bewilligt hätten die SBB den Status aber bloss für die Ebene 2, also für jene Etage, auf welcher sich ausschliesslich Gastrobetriebe befänden. Bauer sagt: «Unsere Kunden verstehen die uneinheitlichen Öffnungszeiten nicht.»

Dass sich Pendler beklagen, ist naheliegend. Denn für rund ein Drittel aller Berner Pendler führt der direkte Heimweg von den Perrons ohnehin in den Westausgang des Bahnhofs, also vorbei an der Welle 7. Mit erweiterten Öffnungszeiten könnten die SBB all jenen, die abends oder sonntags noch schnell etwas einkaufen müssen, den Umweg durch den Bahnhof ersparen. Es wäre ausserdem eine Entlastung der abends oft heillos überfüllten Bahnhofläden.

«Nicht nach Belieben»

Die Bahn begründet ihre Haltung so: Die SBB dürften den Nebenbetriebsstatus nicht nach Belieben vergeben. Man müsse sich an das Eisenbahngesetz halten, und man dürfe den Status nur an Geschäfte vergeben, die sich im Bahnhof­perimeter befänden. Als Definition für diesen Perimeter nennen die SBB Kriterien, die für die Welle 7 allerdings mindestens so stark zutreffen dürften wie für andere Geschäfte im Bahnhof.

Die SBB schreiben: Das Geschäft müsse sich an «den Hauptverkehrswegen zu den Bahnsteigen» befinden, «funktional und/oder architektonisch» als zum Bahnhof zugehörig erscheinen und einen direkten Zugang zu den Geleisen aufweisen. Die Migros erwägt, beim Eidgenössischen Umwelt- und Verkehrsdepartement Beschwerde gegen den Entscheid der SBB einzureichen.

Die Migros will laut Sprecherin Bauer noch die Weihnachtszeit abwarten und dann entscheiden, ob sie sich gegen die Ungleichbehandlung wehren will. Im Beschwerdeverfahren müssten dann strittige Punkte geklärt werden – unter anderem, ob der Zugang zu den Geleisen bei den Läden in den oberen Bahnhofgeschossen direkter sei als bei der Welle 7 und ob der Weg zu «den Hauptverkehrswegen zu den Bahnsteigen» zählt.

SBB im Interessenkonflikt

Vieles spricht dafür, dass die SBB noch ein weiteres – inoffizielles – Kriterium anwenden: Bei den meisten Läden im Bahnhof profitiert die Bahn selber von den erweiterten Öffnungszeiten, weil sie die Vermieterin dieser Ladenlokale ist. Weil es sich dabei um sogenannte Umsatzmieten handelt, verdient sie mehr, wenn ihre Mieter höhere Umsätze generieren.

Die SBB betonen, dass es im Bahnhof auch Geschäfte gebe, die nicht ihr, sondern der Stadt Bern gehören würden, die aber trotzdem vom Nebenbetriebsstatus profitierten.



Anders bei der Welle 7. Die Gebäude gehören der Post. Würden die Öffnungszeiten dort erweitert, würden diese Läden jene im Bahnhof konkurrieren, dabei könnten die Mieterträge der SBB sinken. Die Bahn bestreitet dies: Man erteile den Nebenbetriebsstatus gemäss den gesetzlichen Vorgaben und der geltenden Rechtsprechung – unter Einhaltung des Gleichbehandlungsgebots.

