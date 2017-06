Wertschätzung zählt für ihn mehr als Geld

«Bei mir kommt zuerst der Mensch und nicht das Geld», sagt Marco Andrey. Für den 64-Jährigen bedeutet das, dass er einen Grossteil seiner Zeit dafür aufwendet, für andere da zu sein. Dabei mag der verheiratete Vater zweier erwachsener Töchter den Begriff «helfen» nicht besonders. Er bevorzugt «unterstützen».

Ende 2014 hat Andrey sich frühpensionieren lassen, seit März 2015 unterstützt er an drei Halbtagen pro Woche Menschen bei der Stellensuche. Als freiwilliger Mitarbeiter beim Trägerverein Impuls – Intact – Ohni Büez (Triio) arbeitet der Berner ehrenamtlich in der sogenannten Bewerbungswerkstatt und als Lehrlingscoach (siehe Kasten). Seine Klienten sind Migranten und Schweizer, Langzeitarbeitslose oder solche, die in ihrem Job nicht mehr glücklich sind, ältere Menschen, die es schwer haben, noch einmal eine Anstellung zu finden, und Jugendliche, die noch keine Lehrstelle gefunden oder schon mehrere Ausbildungen abgebrochen haben. «Manchmal möchte auch jemand nach zwanzig Jahren den Arbeitgeber wechseln und hat keine Ahnung mehr, wie man eine Bewerbung schreibt», erzählt Andrey. In der Bewerbungswerkstatt erstellt er mit ihnen ein Motivationsschreiben und gibt Tipps zur Stellen­suche.

«Sie ist fast ausgeflippt»

Als Lehrlingscoach berät er Jugendliche und junge Erwachsene bei der Lehrstellensuche. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm dabei eine 18-jährige Frau. Sie hatte eine Lehre im Detailhandel abgebrochen und danach in einer Modeboutique gearbeitet. Zu Andrey kam sie mit dem Wunsch, eine Lehrstelle als Kauffrau zu finden. «Das war aber mit ihrem Realschulabschluss schwierig», erzählt Andrey. Da sie gute Sprachkenntnisse hatte und im Kontakt mit Kunden stehen wollte, schlug er ihr vor, sich auf eine Lehrstelle als Hotelréceptionistin zu bewerben. «Sie ist fast ausgeflippt vor Freude über diese Idee», erinnert er sich. «Wir haben eine Bewerbung geschrieben, und ich bin sicher, dass sie die Stelle erhalten hat.» Ob das wirklich so ist, hat er nie erfahren. Das fehlende Feedback stört ihn aber nicht: «Wenn ich mit den Kunden eine Bewerbung formuliere, helfe ich ihnen unmittelbar. Sie gehen motiviert und hoffnungsvoll aus der Beratung nach Hause. Das reicht mir.»

Eigene Erfahrung hilft

In seinen Beratungen kann Andrey aus seiner Erfahrung schöpfen. Nach der Handelsmatura war er vier Jahre in KV-Jobs tätig, wechselte dann zu einem KMU, wo er zuerst als Prokurist und dann achtzehn Jahre lang als Direktor amtete. Nach einem missglückten Schritt in die Selbstständigkeit war er im Jahr 2006 vier Monate ohne Arbeit. Die Frage, was damals schiefgelaufen ist, will er nicht beantworten. Das Gefühl, das die Arbeitslosigkeit bei ihm auslöste, ist ihm aber noch präsent: «Ich war recht frustriert, das war eine schwierige Zeit», erinnert er sich. «Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum hatte mir prophezeit, es ginge mindestens ein Jahr, bis ich wieder einen Job finden würde. Doch bereits nach vier Monaten fand ich eine neue Anstellung als Verkaufsleiter bei einem Dienstleister für Reinigungslösungen.» 80 Bewerbungen habe er in dieser Zeit geschrieben, und versucht, sich immer aufs Positive zu besinnen. «Wenn ich ein Glas sehe, das zur Hälfte gefüllt ist, ist es für mich immer halb voll.» Obwohl der Vergleich schon zigmal herangezogen wurde, wirkt Andrey in seinem Optimismus über­zeugend.

Musiker und Oldtimerfan

Triio ist nicht Andreys einziges Engagement. Er arbeitet als Juniorcoach für das Berufsberatungs- und Informationszentrum Bern. Für den Archefonds, der sich für Familien mit krebskranken Kindern einsetzt, nimmt er mit seinem Buick, Baujahr 1970, als Chauffeur an Oldtimerausfahrten teil und ermöglicht jungen Krebspatienten «ein besonderes Erlebnis». Daneben spielt Andrey in zwei Bluesrockbands, einer Steelband und fährt Motorrad. «Ich mache nicht gerne nichts», kommentiert er seine Aktivitäten.

Warum aber gibt einer mit 62 Jahren seinen gut bezahlten Job als Verkaufsleiter auf, um sich fortan ehrenamtlich zu engagieren? «Ich konnte nicht mehr dahinter stehen, dass es in der Firma nur noch um Profit und Wachstum ging», erklärt Andrey, «ich musste immer mehr Büroarbeit erledigen, das Menschliche kam zu kurz». Als es eine Reorganisation gab, erhielt er ein gutes Angebot und konnte frühzeitig in Rente gehen.

«Ich falle gerne auf»

Seither widmet Andrey die neu gewonnene Freizeit der Beratung und Unterstützung anderer: «Bei Triio mache ich eine Arbeit, für die ich sofort eine Belohnung erhalte, und dies nicht in Form von Geld, sondern von Wertschätzung.» Und seither lässt der «Oldie-Hippie», wie er sich selbst beschreibt, seine grauen Haare wachsen. Zum Pferdeschwanz zusammengebunden, verleihen sie ihm zusammen mit der schwarzen Lederjacke eine unkonventionelle Ausstrahlung. Das ist gewollt: «Ich mag keine Nullachtfünfzehn-Typen», sagt Andrey. Entsprechend verhält er sich auch, wenn er seinen Hobbys nachgeht: «Ich fahre gerne mit meinem Oldtimer in unserem Quartier, dem ‹Breitsch›, herum, mit heruntergelassenen Fenstern und aufgedrehten Boxen», erzählt der Autofan. Oder er spielt stehend Schlagzeug, wenn er mit einer seiner Bands auftritt. «Ich übe das vorher, ich falle gerne auf.» – Für Marco Andrey steht der Mensch im Zentrum, und davon schliesst er auch sich selbst nicht aus. (Berner Zeitung)