Wer zieht in die neue Markthalle?

In der alten Markthalle war deren Erfinder, der Arzt Hans Merki, auch als Gastrounternehmer tätig. So war Merki, der zusammen mit René Huber die Markthalle Cityhof Bern AG hält und damit auch das Eigentum an der Markthalle-Liegenschaft, etwa an der Amici-Bar im Entrée und an der Tosca-Bar im Untergeschoss beteiligt. Der Standort sei auch für ihn «immer noch interessant», sagt Merki.

Mit anderen Worten: Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Hauseigentümer bei der neuen Mieterin als Untermieter einziehen wird. Wie diese Zeitung im Dezember berichtete, dürfte das Restaurant Japigo ganz oben auf der Interessentenliste für die Markthalle stehen: Das japanische Restaurant muss das Kaiserhaus bald verlassen, und es gehört den Markthalle-Eigen­tümern Merki und Huber.

Bei der neuen Markthalle dabei ist auch Urs Messerli – zumindest als Berater, wie er auf Anfrage bestätigt. In der alten Markthalle war er mit seinem Mille Sens dafür verantwortlich, höchste Gourmetansprüche zu befriedigen. Dass er auch in der neuen Markthalle am Herd stehen wird, könne er «nicht ausschliessen». Im Vordergrund stehe dies derzeit aber nicht. «Im Moment kann ich bloss sagen, dass die Markthalle ganz, ganz toll wird, wenn sich die bisherigen Pläne realisieren lassen.»

Daran interessiert, als ehemaliger Markthallen-Mieter auch bei der Neuauflage wieder mitzumachen, ist Ängelibeck-Betreiber Kurt Sahli. «Ich wäre gern dabei», sagt er. «Ich fand die Markthalle immer toll, und es klingt, als würde es wieder cool werden. Die Markthalle könnte ein ausser­gewöhnlicher Ort für Bern werden, an dem sich Jung und Alt wohlfühlen.»

Als Kandidatin für die Markthalle wird auch die Gelateria di Berna gehandelt, die Bern in den letzten Jahren im Sturm erobert hat. Man sei in der Winterpause, liess einer der Betreiber gestern per Mail verlauten. «Zur Markthalle haben wir uns in der Gelatieri-Crew noch nicht besprochen.» Eher nicht interessiert» ist Adrianos-Wirt Adrian Iten, der seit letztem Jahr in der alten Feuerwehrkaserne eine Kaffeebrennerei betreibt und kürzlich am Kornhausplatz eine zweite Bar eröffnet hat.

Damit sei bei ihm derzeit Konsolidierung angesagt, so Iten. «Ich mag es der oberen Altstadt gönnen, dass sie wieder eine Markthalle erhält.» Auch die Zurückhaltung der Migros freue ihn. «Ich bin aber gespannt, ob dies auch langfristig so bleiben wird.»hae (hae)