Wer kümmert sich um die Wespen?

Mit dem Frühling und den wärmeren Temperaturen kommen auch sie wieder: Die summenden und brummenden Insekten fliegen erneut durch die Luft. Dabei nisten sie sich immer mal wieder an unerwünschten Stellen ein. Wenn das passiert, ruft man am besten die Feuerwehr zu Hilfe.

Sie kommt, wenn Wespen, Bienen und Hornissen von Häusern entfernt werden sollen. Dumm nur, dass immer mehr freiwillige Feuerwehren diesen Dienst aufgeben.

Obligatorischer Kurs zu teuer

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine obligatorische Fachausbildung für Personen eingeführt, die im Auftrag von Dritten Insekten bekämpfen. Dazu gehören auch Feuerwehrleute. Seit 2015 ist es nun Pflicht, dass die ausgebildete Person bei jedem Einsatz dabei sein muss. Für freiwillige Feuerwehren entsteht genau hier das Problem.

Bei der Feuerwehr in Bolligen zum Beispiel, musste man den Service aufgeben. «Für uns ist es finanziell nicht tragbar», sagt Kommandant Bernhard Rüegg. Der Kurs kostet pro Mitarbeiter 2500 Franken. Um ein umfangreiches Angebot anbieten zu können, müssten mehrere Feuerwehrleute einen solchen Kurs absolvieren, erklärt Rüegg.

Deshalb habe man sich dazu entschlossen, diese freiwillige Dienstleistung künftig nicht mehr anzubieten und sich stattdessen auf die Kernaufgaben wie die Brandbekämpfung zu konzentrieren. Bei ihm seien bisher jedoch keine negativen Reaktionen über die Entscheidung eingegangen.

Rüegg fände es ausserdem sinnvoll, wenn der Giftstoff­einsatz bei der Insektenbekämpfung professionalisiert würde. «Know-how braucht regelmässigen Einsatz», sagt er. Die freiwillige Feuerwehr komme zu selten zum Einsatz, um dies auch gewährleisten zu können.

Der Natur ihren Lauf lassen

Walter Röthlisberger (55) war 23 Jahre lang zuständig für die Insektenbekämpfung bei der Feuerwehr in Rubigen. Heute arbeitet er bei der Schädlings­bekämpfungsfirma Anticimex in Bern. Er sieht kein Problem darin, dass die freiwilligen Feuerwehren den Dienst nicht mehr anbieten.

«Die Feuerwehr hat bisher zu grosszügig gehandelt», sagt Röthlisberger. Diese reagiere zu oft auf unnötige Anfragen und rücke zu häufig aus. Ausserdem könnten private Firmen mit den von der Feuerwehr verlangten Preisen für das Entfernen von Nestern schlicht nicht mithalten.

Ob dies bedeutet, dass von nun an Privatpersonen die Sache in die eigene Hand nehmen können und die Nester selber entfernen, bezweifelt er hingegen. Der Respekt vor den Insekten sei oftmals gross, und die Nester seien schwierig zu erreichen. Einen Nachfrageanstieg habe man bei Anticimex derweil aber nicht ausmachen können.

Röthlisberger kommt zum Schluss, das die ganze Entwicklung positiv ist. «Hoffentlich werden dadurch auch mehr Wespen überleben», sagt er. Diese seien, im Gegenteil zur weit verbreiteten Meinung, nämlich nicht bloss Schädlinge, erklärt er. «Ohne sie hätten wir zum Beispiel viel mehr Fliegen.» Er sieht in dem Ganzen deshalb die Möglichkeit, der Natur wieder mehr ihren eigenen Lauf zu lassen.

Nachfrage in der Stadt

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern setzt schon seit Jahren auf ihre eigenen Spezialisten für die Insektenbekämpfung. «Es ist nachvollziehbar, dass die Milizfeuerwehren in ländlichen Gebieten diesen Dienst aufgeben», sagt der Sprecher der Feuerwehr, Franz Märki.

Gemeinden hätten eher Zugang zu Imkern. In der Stadt Bern sehe das anders aus. «Mit der Insektenbekämpfung tragen wir ja im übertragenen Sinn auch zur Sicherheit der Menschen bei», sagt Märki. Deshalb werde man an der Dienstleistung auch festhalten, auch wenn sie nicht kostendeckend sei.

Für das Entfernen von schwärmenden Bienenvölkern verlangt die Feuerwehr der Stadt Bern ­übrigens kein Geld. Die eingefangenen Bienen kommen in die Schwarmsammelstelle, die sich im Wald hinter der Feuerwehrzentrale befindet. Dort werden die Völker während zweier Monate von professionellen Imkern in Quarantäne gehalten, untersucht und gepflegt. Sind die Bienen gesund, werden sie an Imker in der Region Bern abgegeben.

(Berner Zeitung)