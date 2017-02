Weg frei für die Kirchgänger

Die Mauer ums Schloss Muri soll wieder ein Stück weit durchlässig werden. Darauf hat sich Schlossbesitzerin Anna Stankiewicz mit der Gemeinde und dem Kanton verständigt. Und damit vor allem der Kirchgemeinde einen Gefallen getan, denn letztlich werden ihre Leute profitieren.

In Zukunft können die Predigtgänger die Kirche direkt vom Dorfzentrum aus erreichen. Sie müssen nicht mehr auf die verkehrsreiche Thunstrasse ausweichen und in einem Bogen um die Schloss- und die gleich anschliessende Kirchenmauer herumgehen. Sondern wählen einen Weg, der auf der Seite des Schlossparks neu gebaut wird und im Schutz der Mauer ans Ziel führt.

Umfassende Arbeiten

Für viele geht damit ein alter Wunsch in Erfüllung. Die Kirchgemeinde weiss das zu schätzen. Sie hat an ihrer letzten Versammlung einen Beitrag von 168 000 Franken an das Projekt gesprochen, das von Stankiewicz, der Gemeinde und dem Kanton zu dritt vorangetrieben wird. Es umfasst weit mehr als den neuen Zugang zur Kirche. Im Zentrum der geplanten Arbeiten steht die Sanierung der Schloss- und der Kirchenmauer, die über weite Strecken altersschwach oder zumindest verwittert sind. Gleichzeitig bekommt die Thunstrasse mehr Platz. Das Mauerwerk wird an jener Stelle, an der es in den Strassenraum hinausragt, abgetragen und etwas zurückversetzt neu aufgebaut. Das schafft Raum, der den Velofahrern zugutekommt.

Künftig können die Predigtgänger die Kirche direkt vom Dorfzentrum aus erreichen.

Als die Pläne vor einem guten Jahr zur Mitwirkung auflagen, rechneten die drei Partner mit Kosten von knapp 2 Millionen Franken. Mit gut 1,1 Millionen Franken entfällt der Hauptharst auf den Kanton als Eigentümer der Thunstrasse. Die Gemeinde als Eigentümerin der Kirchenmauer steuert gut 700 000 Franken bei und Stankiewicz immerhin noch 150 000 Franken. Der Baubeginn ist frühestens im Sommer nächsten Jahres.

Schon einmal offen

Wieso die Schlossbesitzerin in einer Situation, in der sie Geld in die Hand nehmen muss, auch noch Land für den neuen Weg abtritt? Stankiewicz sagt offen, dass sie auch einen Vorteil hat. Zwar stimme es, führt sie aus, dass sie an die Sanierung der Schlossmauer ihren Teil beisteuern müsse. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass mit dem Projekt die Besitzverhältnisse ändern werden: Das Land für den Weg tritt sie an die Gemeinde ab, die alte Mauer an den Kanton – und für beides muss sie fortan nicht mehr aufkommen.

Zwischen dem Weg und dem Schlosspark wird eine neue, kleinere Mauer gebaut. Stankiewicz hofft, dass diese Grenze zwischen öffentlichem und privatem Bereich respektiert wird. Immerhin gab es früher genau in dieser Hinsicht Probleme. Vor Jahren hatten schon ihre Eltern den Kirchgängern den direkten Zugang zur Kirche gewährt. Doch dann blieb immer wieder Abfall liegen, und im Park trieben sich Fremde herum. Irgendwann hatten die Eltern genug und schlossen den Durchgang.

Seit alters Nachbarn

Schloss und Kirche Muri sind seit alters eng miteinander verzahnt. Die Nähe hat ihren Grund nicht zuletzt darin, dass der Hügel, auf dem die heutigen Schlossgebäude stehen, in frühen Zeiten kirchlicher Besitz waren. Der Pfarrer wohnte gar noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts im heutigen Schlosspark. Dann übernahm der damalige Schlossherr das alte Pfarrhaus und riss es ab. Der Kirche trat er dafür jenseits der Thunstrasse ein Stück Land für einen Neubau ab. (Berner Zeitung)