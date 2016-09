Wasserleitung platzt in Staatsarchiv geplatzt

In der Hauswartswohnung des Staatsarchivs des Kantons Bern am Falkenplatz 4 in Bern, ist in der Nacht auf Montag eine Wasserleitung geplatzt. Das Wasser breitete sich über vier Stockwerke aus, wie der Kanton Bern mitteilt. Dabei wurden auch Akten beschädigt.

Um die Schäden möglichst klein zu halten, wurden die betroffenen Dokumente verpackt und noch am gleichen Tag durch eine spezialisierte Firma eingefroren. Sie werden später nach und nach gefriergetrocknet und sind deshalb für längere Zeit nicht zugänglich.

Betroffen sind insbesondere die Bezirksarchive von Seftigen, Signau, Thun und Trachselwald. Derzeit werden die betroffenen Gebäudeteile laut Mitteilung mit Bautrocknern trockengelegt. Die Sofortmassnahmen zur Schadensreparatur am Gebäude sind eingeleitet. Die Höhe der Schäden kann noch nicht beziffert werden.

(mas/pd)