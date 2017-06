Warten auf Justin

Justin wolle, dass seine Fans ihm Rosen mitbringen, erklärt Shanee. Aber die Security wolle keine Rosen, «wegen des Anschlags in England». So steht die 16-Jährige nun mit einer einzelnen Blume in der Hand vor dem Stade de Suisse und wartet darauf, dass sich die Türen um 16 Uhr öffnen und sie – ohne Rose – ins Stadion gelassen wird.

Der Tag ist ein langer: Shanee lebt in der Region Luzern, hat bei einer Freundin übernachtet und ist am Donnerstagmorgen um 4.56 Uhr in den Zug nach Bern ­gestiegen.

Von München ans Konzert

Sie ist nicht die Einzige, die früh aufgestanden ist, um vor der Bühne so nah an Justin Bieber zu sein wie nur möglich. Die 14-jährige Emily wartet allein in der Schlange, ihr Vater schlafe noch im Hotel, erzählt sie.

Die beiden sind mitten in der Nacht in München losgefahren, Emily hat ihren Koffer im Hotel deponiert und ist ­danach los, um sich Plätze vor dem Stadion zu sichern. Geschlafen hat sie nicht. Ihr Papa sei mässig begeistert von dem Roadtrip in die Schweiz: «Er hat sich geopfert», sagt Emily und lacht.

Wirklich allein ist sie beim Anstehen nicht: Sofia und Shannon aus Zürich fragen sie spontan, ob sie ebenfalls auf das Bild der Fotografin möchte. Unter den «Beliebers» scheint Solidarität zu herrschen, beruhend auf dem verbindenden Glauben in eine höhere Macht: Justin.

Der Kanadier Justin Bieber ist ein Phänomen: ein kanadisches Kind, ein Niemand, der in den Nullerjahren praktisch über Nacht zum Weltstar wurde – dem Internet sei Dank.

Der Hype um ihn ist von erstaunlicher Dauer: Noch bevor sein Stimmbruch einsetzte, wurde Bieber auf Youtube entdeckt, ein knappes Jahr später, 2009, kämmten sich Tausende von Jungs die geföhnte Pilzfrisur in die Stirn. Und am Donnerstag, neun Jahre nach seinen ­ersten Youtube-Videos, schliefen Mädchen trotz polizeilichem Verbot unter freiem Himmel im Wankdorf.

Die Stimmung vor dem Stadion ist ansteckend, man wähnt sich irgendwo zwischen Schulreise, Festival und Tally Weijl: Die Sonne brennt, es gibt Eistee und Chips, man singt Bieber-Songs, manchmal werden Fetzen des Soundchecks über die Lautsprecher nach draussen übertragen, was mit Kreischen quittiert wird.

Überall bauchfreie Tops und breit nachgemalte Augenbrauen – und natürlich Justin-Shirts: «My Mama don’t like you» steht auf den Teenie-Rücken, ein Hauch von Rebellion, eine Zeile mit falsch konjugiertem Verb aus dem Hit «Love Yourself».

Wenig Verständnis

Doch nicht alle vermag Bieber dermassen zu begeistern – bei vielen Teenies ist der Star geradezu verpönt. Das weiss auch Sofia. Die 16-Jährige absolviert eine Lehre im Detailhandel. Ihre Arbeitskollegen hätten wenig Verständnis für ihren Abstecher nach Bern: «Sie fragten mich, weshalb ich das mache», sagt sie und zuckt mit den Schultern.

Gleichzeitig hat sie das Gefühl, heute als Bieber-Fan akzeptierter zu sein, als es noch vor ein paar Jahren war: «Als ich 2013 am Konzert in Zürich war, waren die Fans viel jünger. Ausserdem hatte es kaum Typen.» Heute gebe es auch männliche Fans am Konzert.

Zum Beispiel David (20) aus Freiburg. «Mir gefällt, was mir ­gefällt», sagt er schlicht. Er wisse, dass die meisten Justin-Fans weiblich seien, aber «I don’t care, ich mag die Musik». Der grösste Fan sei er nicht. Anders Noelia – sie hat sich den Album-Titel «Believe» auf den Unterarm tätowieren lassen. «Justin», sagt sie, «hat einfach eine tolle Persönlichkeit», und blickt sehnsüchtig zum Eingang. (Berner Zeitung)