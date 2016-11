Wahlen in Bern: Es herrscht Grossandrang vor den Wahllokalen

Alle Blicke sind am Sonntag auf die Bundesstadt gerichtet: Die Wahlen in Bern dominieren den heutigen Abstimmungssonntag im Kanton Bern. Bis 12 Uhr waren die Urnen geöffnet. Offenbar haben sich sehr viele Bernerinnen und Berner den Sonntagmorgen zur Stimmabgabe vorgenommen. Denn vor diversen Wahllokalen in der Stadt bildeten sich ellenlange Menschenschlangen, so etwa beim Schulhaus Spitalacker oder beim Türmlischulhaus in der Länggasse. Es mussten lange Wartezeiten in Kauf genommen werden.

So lange war die Schlange beim Schulhaus Spitalacker kurz vor Mittag:

Besonders ärgerlich muss es für die Wählerinnen und Wähler beim Spitalacker-Schulhaus gewesen sein, als sie feststellten, dass die Polizei rund ums Wahllokal schamlos Parkbussen verteilte, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Auch beim Hauptbahnhof war der Andrang gross. Kurz vor Mittag zog sich die Schlange vom Abstimmungslokal durch den Bahnhof, beim Hauptausgang hinaus und um den Bahnhof herum bis vors Abstimmungslokal. Um 12 Uhr reihte sich Stadtschreiber Jürg Wichtermann am Ende der Schlange ein und bildete «den Besenwagen», wie er auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Wer vor Wichtermann anstand, wurde auch nach 12 Uhr noch ins Wahllokal eingelassen, wer danach kam, konnte nicht seine Stimme nicht mehr abgeben. Es wäre nicht fair, wenn Leute, die sich vor 12 Uhr in die Schlange eingereiht hatten, nicht mehr abstimmen könnten, führte Wichtermann aus.

Immerhin: die abstimmungswilligen Bürgerinnen und Bürger mussten vor dem Bahnhof bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen auf jeden Fall frieren. Die meisten nahmen die Warterei mit Humor und bernischer Gelassenheit.

Resultate um 18 Uhr

Erste Resultate der Stadtberner Wahlen werden heute am frühen Abend erwartet. Gegen 18 Uhr soll im Rathaus das Ergebnis der Stadtpräsidiums-Wahl verkündet werden. Neun Kandidierende stehen zur Auswahl, das absolute Mehr dürfte niemand erreichen.

Top-Favoritin ist Gemeinderätin Ursula Wyss (SP). Gefährlich werden könnte ihr am ehesten alt Nationalrat Alec von Graffenried (GFL). Wer immer in den Erlacherhof einziehen wird, muss dem Gemeinderat angehören. Die Stadtregierung wird in linker Hand bleiben - die Frage ist, ob das regierende Rot-Grün-Mitte-Bündnis weiterhin drei der fünf Sitze besetzt oder sogar einen vierten Sitz holen kann.

Im bürgerlichen Lager hofft Alexandre Schmidt (FDP) auf die Wiederwahl. Die allein antretende SVP könnte ihm den Sitz allerdings abnehmen. Der Mitte-Sitz von Reto Nause (CVP) ist ebenfalls nicht sicher. Das Resultat der Gemeinderatswahlen soll um etwa 20 Uhr verkündet werden. Zwei Stunden später soll auch bekannt sein, welche 80 Köpfe das neue Stadtparlament bilden werden.

Gesamterneuerungswahlen gibt es auch in Burgdorf, Worb, Muri, Münchenbuchsee und Zollikofen. In Burgdorf will die SP das Stadtpräsidium verteidigen, in Worb bekommt es der amtierende EVP-Gemeindepräsident mit zwei Herausforderern zu tun. In Spiez wird das Gemeindepräsidium in einer Stichwahl neu besetzt.

Für Erhalt der Landspitäler

Die kantonalen Stimmberechtigten entscheiden über die Spitalstandort-Initiative. Sie will weitere Schliessungen von Landspitälern verhindern. Fast alle Parteien haben die Nein-Parole beschlossen. Der Ausgang der Abstimmung ist trotzdem ungewiss, zumal SVP-Politiker, Gewerkschafter, Hebammen und Politiker vom Land gemeinsam für das Begehren kämpfen.

Über drei Sachvorlagen entscheiden die Stadtberner. Sie befassen sich mit einer Wohnüberbauung im Oberen Murifeld, einem neuen Kindergarten im Länggass-Quartier und mit dem Voranschlag fürs kommende Jahr. Auch in Biel gibt es eine Budget-Abstimmung.

In Langnau geht es um einen Kredit für eine neue Sporthalle, in Langenthal um Abfederungsmassnahmen für ältere Versicherte der Pensionskasse. Interlaken befindet in einer Referendumsabstimmung über die Sanierung der Marktgasse.

Gespannt warten Beobachter auch auf den Ausgang der Abstimmung in Ostermundigen. Gemeinderat und Parlament wollen 31 Millionen Franken für die Sanierung der Pensionskasse und für Abfederungsmassnahmen von Versicherten einsetzen. Die Referendumsführer warnen davor, noch mehr Geld in die angeschlagene Kasse zu investieren. (mib/sda)