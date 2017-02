Vom Pranger auf die Geheimliste?

Nun ist der Pranger wahrhaftig ein Pranger. Die Verhüllung ist weg, die Gesichter sind für jedermann gut zu erkennen. Seit Dienstag sind auf der Website der Polizei die unverdeckten Bilder mehrerer mutmasslicher Straftäter einsehbar. Die Staatsanwaltschaft, die die öffentliche Fahndung angeordnet hatte, verdächtigt die Männer, bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken Straftaten begangen zu haben.

An den Samstag im September 2015, als der Kurdenkonflikt nach Bern schwappte, werden sich sogar die «Demo-erprobten» Einwohner der Bundesstadt wohl noch länger erinnern. Über zwanzig Menschen wurden bei der Kundgebung verletzt.

Trauriger Höhepunkt war eine Amokfahrt, bei der ein Mercedes in eine Gruppe raste, die wiederum zuvor nicht mit Gewalt geizte. Sogar die Polizei wurde von der Gewalt und Konfrontationsbereitschaft überrascht, sah sich allerdings selber auch mit Vorwürfen zur Verhältnismässigkeit des Einsatzes konfrontiert.

Vergangene Woche seien Hinweise zur möglichen Identität mutmasslicher Straftäter eingegangen, so die Staatsanwaltschaft. Manches Foto wurde darum noch vor der Enthüllung von der Website entfernt. Dennoch hätten mehrere Personen bislang nicht identifiziert werden können.

Die unverhüllte Veröffentlichung der Bilder ist die letzte von drei Stufen, zuvor gab es eine Ankündigung sowie eine anonymisierte Publikation. Die Fotos würden bis auf weiteres aufgeschaltet bleiben und erst entfernt werden, wenn der Gesuchte sich gemeldet habe oder sonst wie identifiziert worden sei.

Täter wohl vor allem Kurden

Wie Fahndungserfolge in der Vergangenheit zeigten, ist ein «Internetpranger» eine effektive, weil für Angeprangerte unangenehme Angelegenheit. Familie, Freunde und Arbeitgeber könnten davon erfahren. Laut kurdischen und türkischen oppositionellen Gruppen kommt im aktuellen Fall aber noch eine weitere Dimension hinzu.

Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die im Internet identifizierbar seien, würden auch in der Schweiz auf Geheimlisten des türkischen Nachrichtendienstes MIT landen, sagt A. Z. *, die Sprecherin einer Oppositionsgruppe aus Bern. Als sie 2015 nach der Demo ein TV-Interview gab, seien auch ihr Name und Foto herumgereicht worden. Sie will aus Sicherheitsgründen anonym bleiben.

Aufgrund der Kleidung der Gesuchten ist für sie klar, dass auf den Bildern vor allem kurdische Jugendliche zu sehen sind, die nun alle fichiert würden. An der Geheimliste, die schweizweit bis zu 1200 Namen umfasse, würden sich nebst dem MIT auch nationalistische türkische Gruppen wie die «Grauen Wölfe» oder die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) beteiligen. Wer dort auftauche, lebe gefährlich und laufe Gefahr, bedroht oder angegriffen zu werden.

«Wenn man auf der Liste auftaucht, wird es gefährlich.»Oppositionelle A. Z.

Was hat es mit der Liste auf sich? Die Behörden halten sich bedeckt. Die Bundespolizei Fedpol verweist auf Anfrage an den Nachrichtendienst des Bundes, dieser will aber ebenfalls keine Stellung nehmen.

Türkischer Einfluss ist ein Fakt

Fakt ist: Die UETD, die Lobbyorganisation der Regierungspartei AKP im Ausland, hat sich in der Vergangenheit schon aggressiv gegen Andersdenkende geäussert. Ihr Präsident Murat Sahin hat nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei in Zürich öffentlich gedroht: «Ihr Terroristen von Fetullah Gülen: Euer Ende ist gekommen! Nun gibt es kein Loch mehr, in dem ihr euch verstecken könnt.»

Die UETD war es, die 2015 die Demo in Bern organisiert hatte, welche auch wegen der kurdischen Gegendemo in Gewalt ausartete. Sie ist laut A. Z. in den Moscheen aktiv, etwa in Ostermunden sei dies der Fall.

Der Imam dieser Moschee wiederum fiel durch Äusserungen auf, in denen er dazu aufgerufen hatte, die politischen Gegner an den Galgen zu bringen. Bezahlt wird er – wie 35 weitere Imame in der Schweiz – von Diyanet, dem türkischen Religionsministerium.

Die UETD reagierte nicht auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Laufend Bilder entfernt

Nun könnte das Dilemma schnell gelöst werden. Laut der Staatsanwaltschaft haben es die mutmasslichen Täter schliesslich selber in der Hand, die Publikation unverdeckter Bilder zu verhindern. Die Oppositionelle A. Z. bezweifelt ­allerdings, ob die Jugendlichen überhaupt wissen, dass nach ihnen gefahndet werde.

Ein paar scheinen es aber doch noch gemerkt zu haben. Am Dienstag hat die Polizei laufend wieder Bilder entfernt. (Berner Zeitung)